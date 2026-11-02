Nâng cao chất lượng sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027

Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Xuân Phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chặt chẽ nhằm bảo đảm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027 đạt chất lượng, hiệu quả. Để lựa chọn được những thanh niên ưu tú, có đủ phẩm chất, sức khỏe, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngay từ đầu năm, Hội đồng NVQS của phường đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật NVQS, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống quê hương. Nhờ đó, đã nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của thanh niên trong độ tuổi NVQS và nhân dân trên địa bàn về nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Công dân phường Xuân Phương có mặt tại điểm khám để tiến hành sơ tuyển sức khỏe.

Cùng với đó, Hội đồng NVQS phường phát huy tốt vai trò của các thành viên, phân công nhiệm vụ rõ vai, rõ việc; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều giải pháp thiết thực, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ ngay từ khâu đầu, bước đầu, bám sát chỉ đạo của cấp trên, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân. Đến nay, phường Xuân Phương đã điều khám sơ tuyển tại địa phương hơn 800 công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS. Công dân Nguyễn Bảo Lâm, sinh năm 2007, tổ dân phố số 16 Phúc Diễn cho biết: “Ngay sau khi nhận được quyết định gọi khám sơ tuyển sức khỏe, tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và được gia đình ủng hộ. Qua lần khám sơ tuyển, tôi đạt sức khỏe loại 1. Tôi sẽ tiếp tục rèn luyện thể lực để có thể trúng tuyển NVQS năm 2027”.

Đồng chí Nguyễn Quốc Nam, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS phường Xuân Phương cho biết: “Đối với công tác tuyển quân hằng năm, địa phương luôn coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần phải nghiêm túc thực hiện. Vì vậy, chúng tôi chú trọng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, đặc biệt là các chi bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để giúp UBND phường chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng cao”.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ sơ tuyển sức khỏe của công dân thực hiện NVQS năm 2027, phường đã tổ chức tập huấn cho cán bộ tham gia về tiêu chuẩn sức khỏe, nội dung sơ tuyển, cách ghi phiếu, nhận diện các trường hợp cần chuyển, đối chiếu trách nhiệm của từng thành viên. Cùng với đó, Trạm Y tế phường phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS phường, Công an phường, Phòng Văn hóa-Xã hội thống nhất các nội dung, quy trình, lịch tổ chức phương án bảo đảm chặt chẽ.

Đánh giá về chất lượng và thái độ chấp hành của công dân, Thiếu tá Tạ Quang Sáng, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Xuân Phương cho biết, nhờ làm tốt công tác quản lý nguồn và tuyên truyền, 100% công dân trong diện gọi khám đã chấp hành lệnh điều động một cách nghiêm túc, đúng thời gian và có mặt đầy đủ tại điểm khám với tinh thần hăng hái. Đáng chú ý, hội đồng khám tuyển ghi nhận nhiều trường hợp công dân đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tự giác thu xếp công việc cá nhân để trở về địa phương hoàn thành nghĩa vụ. Sự tự giác và thái độ trách nhiệm của các thanh niên là cơ sở quan trọng để Ban CHQS phường đánh giá chính xác, lựa chọn nguồn công dân đạt chất lượng cao nhất cho mùa tuyển quân năm 2027.