Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và triển khai hiệu quả phong trào thi đua 'Ba nhất'

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, Trưởng đoàn giám sát số 135-01 chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm đến Công an phường Phúc Lợi, Công an xã Chương Dương và Hồng Sơn.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền chủ trì hội nghị tại điểm cầu CATP

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 135-01; các thành viên Đoàn kiểm tra thuộc các đơn vị chức năng CATP. Tại các điểm cầu có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy phường, xã; các đồng chí Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí Đảng ủy viên Công an phường Phúc Lợi, Công an xã Chương Dương và Hồng Sơn.

Hội nghị được tổ chức trên cơ sở thực hiện Quyết định số 135 ngày 28/9/2026 của Ban chấp hành Đảng bộ CATP về việc thành lập đoàn giám sát của Đảng ủy CATP giám sát đối với Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy các đơn vị Công an cấp xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới và Nghị quyết của Đảng ủy CATP về thực hiện phong trào thi đua Ba Nhất.

Trung tá Vũ Hải Bắc, Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP, Thư ký Đoàn kiểm tra thông qua nội dung phân công nhiệm vụ và quán triệt Quy định hoạt động của Đoàn kiểm tra, giám sát số 135-01

Tại hội nghị, Trung tá Vũ Hải Bắc, cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP, Thư ký Đoàn kiểm tra đã thông qua nội dung phân công nhiệm vụ đối với các thành viên và quán triệt Quy định hoạt động của Đoàn kiểm tra, giám sát số 135-01.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP, Phó Trưởng Đoàn giám sát số 135-01 báo cáo công tác chuẩn bị, quán triệt yêu cầu, phương pháp và hình thức kiểm tra.

Tiếp đó, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát đã báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị của Đoàn và các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra; đồng thời quán triệt yêu cầu, phương pháp, hình thức thẩm tra, xác minh tài liệu.

Các đơn vị tiến hành thảo luận trực tuyến

Tại phần thảo luận, dưới sự điều hành của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, đại diện các đơn vị đã tập trung trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan đến công tác giám sát, đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn để thống nhất phương pháp và kế hoạch triển khai thực hiện, đảm bảo các nội dung kiểm tra được tiến hành đồng bộ, chặt chẽ, đúng kế hoạch và yêu cầu đề ra.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, Trưởng đoàn giám sát số 135-01 kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh, để công tác giám sát bảo đảm chất lượng, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, đề nghị Đảng ủy, Ban Chỉ huy các đơn vị được giám sát xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, qua đó đánh giá đúng tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị; làm rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, kịp thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng phong trào thi đua “Ba nhất”.

Trong quá trình làm việc với Đoàn giám sát, các tổ chức đảng, đảng viên được giám sát cần phát huy tinh thần nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn; báo cáo trung thực tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, số liệu có liên quan và phối hợp chặt chẽ với Đoàn trong suốt quá trình thực hiện, bảo đảm công tác kiểm tra, giám sát diễn ra nghiêm túc, khách quan, thực chất, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Đối với các thành viên Đoàn giám sát, đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc CATP yêu cầu quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm khách quan, công tâm, đúng quy định; đánh giá đúng thực chất tình hình, kết quả đạt được của các đơn vị. Cùng với đó, cần lắng nghe ý kiến của các đơn vị được giám sát, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, tổng hợp đầy đủ và báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy CATP xem xét, kết luận theo thẩm quyền.

Thông qua công tác giám sát, Đảng ủy CATP Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, vướng mắc, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.