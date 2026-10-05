Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên gắn với chuyển đổi số

Đồng chí Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo.

Dự hội thảo có các đồng chí: PGS, TS Đỗ Xuân Tuất - Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); Nguyễn Đức Hà - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương); các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy xã Đoan Hùng chủ trì hội thảo.

Hội thảo là hoạt động mang ý nghĩa chính trị và thực tiễn sâu sắc, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2026) và 79 năm Chiến thắng Sông Lô (24/10/1947 - 24/10/2026).

Đồng chí Nguyễn Văn Vấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đoan Hùng phát biểu khai mạc hội thảo.

Hội thảo đã nhận được 17 tham luận chất lượng, trong đó có 5 tham luận được trình bày trực tiếp tại hội trường. Các tham luận tập trung làm rõ việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chi bộ vào thực tiễn công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt; những yêu cầu đặt ra đối với tổ chức cơ sở Đảng khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kinh nghiệm đổi mới sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư gắn với giải quyết những vấn đề thiết thực của Nhân dân.

Hội thảo cũng phân tích, đánh giá thực trạng, làm rõ nguyên nhân của những khó khăn trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Phan Thanh Nam – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu đề dẫn hội thảo.

Những bài học kinh nghiệm, cách làm hay được chia sẻ tại hội thảo là cơ sở quan trọng để Đảng bộ xã Đoan Hùng và các địa phương nghiên cứu, vận dụng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội thảo, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi đánh giá các tham luận có lý luận sâu sắc, bám sát thực tiễn cơ sở; ghi nhận những kết quả tích cực của Đảng bộ xã Đoan Hùng trong công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là sự chủ động, sáng tạo trong xây dựng, triển khai Đề án Kết nạp đảng viên gắn với chuyển đổi số và các “địa chỉ đỏ”.

Các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học trình bày tham luận tại hội thảo.

Nhấn mạnh phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là hai nhiệm vụ có mối quan hệ hữu cơ, gắn bó chặt chẽ, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng cần chủ động làm tốt công tác tạo nguồn từ sớm, coi trọng việc bồi dưỡng, rèn luyện quần chúng ưu tú qua thực tiễn hoạt động phong trào. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; các nghị quyết, kết luận phải bảo đảm “rõ việc, rõ người, rõ thời gian hoàn thành” và có cơ chế kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện.

Quang cảnh hội thảo.

Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy xã Đoan Hùng chỉ đạo thực hiện thí điểm Đề án Kết nạp đảng viên gắn với chuyển đổi số trong quý IV/2026, tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm để từng bước nhân rộng từ năm 2027.

Việc ứng dụng chuyển đổi số phải góp phần chuẩn hóa quy trình, quản lý hiệu quả nguồn kết nạp, theo dõi sát quá trình rèn luyện, phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới; đồng thời bảo đảm nghiêm ngặt các nguyên tắc tổ chức của Đảng và an toàn, an ninh dữ liệu. Hiệu quả thực chất của đề án phải được đo lường bằng sự chuyển biến về chất lượng đội ngũ đảng viên và năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Đề án Kết nạp đảng viên gắn với chuyển đổi số trên địa bàn xã Đoan Hùng.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thực hiện nghi thức nhấn nút chính thức khởi động Đề án Kết nạp đảng viên gắn với chuyển đổi số trên địa bàn xã Đoan Hùng. Đề án hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, chuẩn hóa toàn bộ quy trình công tác đảng viên, từ khâu phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng, theo dõi quá trình phấn đấu, tổ chức lễ kết nạp đến việc giao nhiệm vụ và quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên dự bị.