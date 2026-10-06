Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở xã Thường Tín

Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ

Đảng bộ xã Thường Tín hiện có 62 tổ chức Đảng, gồm 41 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó có 19 đảng bộ, 22 chi bộ cơ quan) và 21 chi bộ thôn với 3.252 đảng viên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng để địa phương phát triển ổn định, bền vững.

Buổi sinh hoạt thường kỳ tại chi bộ thôn Văn Giáp, Đảng bộ xã Thường Tín ngày 4-10. Ảnh: PV

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thường Tín Trần Hồng Hạnh cho biết, xác định địa bàn phải triển khai khối lượng công việc lớn cùng với phối hợp giải phóng mặt bằng (GPMB) nhiều dự án trọng điểm, nên thời gian qua Đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách địa bàn cùng tham gia sinh hoạt với các chi bộ để cấp ủy nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời định hướng, tháo gỡ khó khăn.

Tại Chi bộ thôn Văn Giáp, đổi mới sinh hoạt chi bộ được bắt đầu từ những vấn đề cụ thể. Thay vì dành nhiều thời gian phổ biến văn bản, đánh giá chung chung, chi bộ tập trung bàn những việc khó, việc đang có nhiều ý kiến, vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân để thống nhất cách làm, phân công nhiệm vụ và kiểm tra kết quả.

Bí thư Chi bộ thôn Văn Giáp Dương Thị Chức cho biết, những nhiệm vụ trọng tâm được cụ thể hóa theo từng tháng, xác định người phụ trách, cách làm và tiến độ giải quyết. Trong đó, chi bộ xác định công tác GPMB dự án mở rộng quốc lộ 1A và khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội cùng dự án đường Vành đai 4 có khối lượng công việc rất lớn. Do đó, chi bộ thường xuyên đưa vấn đề ra thảo luận tại buổi sinh hoạt, thống nhất giao công việc cho các chi hội, đoàn thể, chi ủy để tuyên truyền, vận động cá nhân có ý kiến, thắc mắc về chế độ chính sách chi trả, bồi thường GPMB.

Nhờ có sự vào cuộc của chi bộ trong công tác GPMB khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, 583 gia đình ở thôn Văn Giáp có 85ha đất nông nghiệp và 134 ngôi mộ đã sớm phối hợp nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án. Hiện nay, thôn Văn Giáp đang phối hợp với các cơ quan vận động 200 gia đình với các loại đất hoàn thành công tác kiểm đếm đất đai, tài sản nằm trong phạm vi thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 1A.

Tại các buổi sinh hoạt, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình được đảng viên ở Chi bộ thôn Văn Giáp thực hiện nghiêm túc. Ảnh: PV

Còn tại Chi bộ thôn Bình Vọng với hơn 100 đảng viên trong thời gian qua đã luôn nỗ lực đồng lòng triển khai để hoàn thành các nhiệm vụ. Bí thư Chi bộ thôn Bình Vọng Trần Hồng cho biết, chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, nội dung bám sát chức năng, nhiệm vụ, tập trung vào những vấn đề thực tiễn. Công tác tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân GPMB bằng việc đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, từng bước tạo không khí trao đổi, nâng cao hiệu quả thảo luận để làm rõ và tìm ra kết quả tích cực...

Từ những việc cụ thể cho thấy, chất lượng sinh hoạt chi bộ không chỉ là việc bảo đảm đúng thời gian, đủ nội dung, mà quan trọng hơn là nghị quyết phải đi vào cuộc sống; việc của dân trở thành nội dung bàn bạc của chi bộ; nhiệm vụ được giao cụ thể cho từng đảng viên; kết quả thực hiện trở thành căn cứ đánh giá trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên.

Cán bộ xã Thường Tín cùng cơ sở thôn Bình Vọng thống nhất phương pháp tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn giao dịch hàng hóa không sử dụng tiền mặt. Ảnh: PV

Nâng cao trách nhiệm

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thường Tín Trần Hồng Hạnh khẳng định, thời gian qua chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các thôn có chuyển biến tích cực, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt định kỳ đạt hơn 90%, với 95% chi bộ được đánh giá đạt loại tốt. Chuyển đổi số trong công tác Đảng cũng được đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, toàn xã đã cấp tài khoản cho 100% chi bộ, đảng viên; hơn 90% đảng viên sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Các mô hình chi bộ số, đảng viên số, đảng viên trẻ hỗ trợ đảng viên lớn tuổi sử dụng công nghệ số, chi bộ 4.0... được triển khai quyết liệt, tạo thêm phương thức nâng cao hiệu quả sinh hoạt.

Cùng với đổi mới nêu trên, từ đầu năm 2026 đến nay, công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn được tăng cường. Trong đó, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với nhiều tổ chức Đảng và đảng viên. Qua đó, phát hiện vi phạm và thi hành kỷ luật 6 đảng viên. Việc kiểm tra đã phát huy tốt vai trò cảnh báo, chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thường Tín đã ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên và kéo giảm tình trạng đảng viên bị bị kỷ luật hoặc xóa tên, xin ra khỏi Đảng giai đoạn 2026-2030.

Cán bộ thôn Bình Vọng tham gia tuyên truyền, vận động tiểu thương kinh doanh trên địa bàn giao dịch không sử dụng tiền mặt. Ảnh: PV

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thường Tín Trần Hồng Hạnh nhấn mạnh, để đạt được một số mục tiêu cơ bản, Đảng ủy xác định trước hết là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ và từng đảng viên; chuẩn bị kỹ nội dung, lựa chọn đúng vấn đề trọng tâm, sát nhiệm vụ chính trị và những vấn đề nhân dân quan tâm.

Cùng với đó, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện và giúp đỡ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, đi làm xa... Các mô hình chi bộ số, đảng viên số, đảng viên trẻ hỗ trợ đảng viên lớn tuổi sử dụng công nghệ số, mỗi kỳ sinh hoạt một vấn đề trọng tâm, chi bộ 4.0... được triển khai, tạo thêm phương thức nâng cao hiệu quả sinh hoạt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới của địa phương.