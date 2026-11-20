Đảng ủy xã Phiêng Cằm tổ chức sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 11.

Khắc phục những hạn chế trên, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư; tổ chức giao ban với bí thư các chi bộ, lựa chọn chi bộ sinh hoạt điểm để hướng dẫn, rút kinh nghiệm. Đồng chí Vàng A Lả, Bí thư Đảng ủy xã Phiêng Cằm, cho biết: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã tập trung kiện toàn tổ chức đảng, thành lập các chi bộ cơ quan, đơn vị; ban hành văn bản chỉ đạo, quán triệt yêu cầu đổi mới sinh hoạt. Phân công cấp ủy viên phụ trách, dự sinh hoạt tại cơ sở; thành lập các tổ công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ chi bộ nâng cao kỹ năng chuẩn bị nội dung và điều hành sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thực hiện giám sát việc chấp hành chế độ sinh hoạt định kỳ của các chi bộ.

Đảng ủy xã lựa chọn Chi bộ bản Nong Tầu và Chi bộ bản Sài Khao tổ chức sinh hoạt điểm, mời bí thư các chi bộ tham dự, trao đổi, rút kinh nghiệm. Qua đó, hướng dẫn các chi bộ thực hiện đúng quy trình, chuẩn bị nội dung chu đáo, dành thời gian cho đảng viên thảo luận. Nội dung sinh hoạt tập trung những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và đời sống nhân dân. Việc tự phê bình và phê bình, biểu dương đảng viên tiêu biểu, nhắc nhở những trường hợp chưa hoàn thành nhiệm vụ được chú trọng.

Từ định hướng của Đảng ủy, các chi bộ từng bước đổi mới cách điều hành, gắn nội dung sinh hoạt với nhiệm vụ cụ thể tại địa bàn. Chi bộ bản Phiêng Phụ hiện có 43 đảng viên. Bí thư chi bộ chủ động chuẩn bị nội dung, điều hành thảo luận, phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên. Những vấn đề về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới được đưa ra bàn bạc, thống nhất trước khi ban hành nghị quyết.

Một buổi sinh hoạt Chi bộ bản Phiêng Phụ.

Đồng chí Cầm Văn Phanh, Bí thư Chi bộ bản Phiêng Phụ, chia sẻ: Chi bộ khuyến khích đảng viên phát biểu, đóng góp ý kiến. Các nhiệm vụ sau khi thống nhất được phân công cụ thể, gắn với trách nhiệm từng đảng viên. Qua đó, mỗi người chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò gương mẫu trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại Chi bộ bản Nong Tầu, đảng viên tích cực tham gia thảo luận, đề xuất giải pháp phát triển sản xuất, lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp và xây dựng nông thôn mới. Đảng viên Tống Thị Lả cho hay: Trong các buổi sinh hoạt, tôi thường đóng góp ý kiến về những vấn đề gắn với đời sống của bà con. Tôi đề xuất chi bộ và đảng viên gần dân hơn, nắm bắt nhu cầu từng hộ để hướng dẫn, vận động người dân lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Với xây dựng nông thôn mới, đảng viên cùng bàn cách tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận và tích cực tham gia. Khi đảng viên mạnh dạn phát biểu sẽ phát huy trí tuệ tập thể để nghị quyết của chi bộ sẽ sát thực tế hơn.

Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt gắn với phát huy trách nhiệm của cấp ủy và từng đảng viên đang tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng ở Phiêng Cằm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đưa nghị quyết của chi bộ vào thực tiễn. Đảng ủy xã Phiêng Cằm tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ cho bí thư, cấp ủy chi bộ, nâng cao kỹ năng chuẩn bị nội dung và điều hành, nhất là những vấn đề mới như sử dụng sổ tay điện tử trong sinh hoạt chi bộ, sử dụng các nền tảng số để phổ biến, học tập nghị quyết của đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát đưa việc sinh hoạt chi bộ đi vào chiều sâu, thực chất hơn.