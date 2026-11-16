Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Phú Xuân

Lãnh đạo xã Phú Xuân dự sinh hoạt và tặng quà cho Chi bộ bản Thanh Xuân.

Sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, Chi bộ bản Thanh Xuân được thành lập trên cơ sở sáp nhập các chi bộ bản Tân Sơn, Éo, Xa Lắng cũ. Chi bộ mới, số đảng viên lớn hơn, nhiệm vụ cũng nhiều hơn, địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn. Để lãnh đạo toàn diện mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, phục vụ Nhân dân tốt hơn, Chi bộ bản Thanh Xuân đã thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp. Trước hết là đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Trong hành trình này, theo đánh giá của bí thư chi bộ bản, ông Cao Thanh Bình: “Vai trò phụ trách, theo dõi, chỉ đạo, dự sinh hoạt của đồng chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy xã đóng vai trò rất quan trọng”.

Đảng bộ xã Phú Xuân hiện có 19 đảng bộ và chi bộ trực thuộc (trong đó có 17 chi bộ) với tổng số 427 đảng viên. Thuận lợi là đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vai trò nòng cốt trong lãnh đạo, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhưng xã có diện tích rộng, hạ tầng giao thông, viễn thông, điện lưới còn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, nhiều bản còn chưa có nhà văn hóa, việc duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gặp khó khăn. Trong khi yêu cầu đòi hỏi việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở đặt ra ngày càng cao.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Xuân cho biết: Trước đòi hỏi từ thực tiễn, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Xuân đã xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Từ đó tập trung quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và cụ thể hóa thành nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Theo đó, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nội dung sinh hoạt được gắn với các vấn đề gần gũi đời sống kinh tế - xã hội của địa phương, như: Phát triển kinh tế hộ gia đình, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, XDNTM, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Khuyến khích các chi bộ lựa chọn vấn đề khó, mới, những nhiệm vụ còn tồn tại để thảo luận công khai, dân chủ. Từ đó thống nhất ban hành nghị quyết chuyên đề hoặc nghị quyết để tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và kết quả thực hiện...

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chú trọng phân công các đồng chí ủy viên phụ trách, theo dõi, chỉ đạo và chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tổ chức đảng trực thuộc. Đây được xác định là giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ xã.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng cho các chi bộ trực thuộc. Qua đó nhằm kịp thời chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm và biểu dương tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Xuân, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết thêm: Với việc triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ và đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng, từng bước đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, gắn hoạt động của tổ chức đảng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết những vấn đề thiết thực ở cơ sở. Thông qua sinh hoạt chi bộ, nhiều chi bộ đã ban hành nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động Nhân dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình kinh tế phù hợp, cải thiện và nâng cao thu nhập cho người dân...