Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Chi bộ thôn Tịch Tây (xã Núi Thành) duy trì nội dung Kể chuyện về Bác Hồ tại các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Ảnh: HỒ QUÂN

Tạo sự chuyển biến

Tại xã Núi Thành, sau khi hoàn thành sắp xếp thôn và các đơn vị trường học, các chi bộ mới được thành lập đã lập tức tập trung ổn định tư tưởng đội ngũ, giữ nghiêm kỷ luật Đảng và đổi mới phương thức sinh hoạt.

Ông Lê Văn Vinh, Bí thư Chi bộ thôn Tịch Tây cho biết, thôn Tịch Tây được sáp nhập từ hai thôn Tịch Tây và Thanh Trà. Chi bộ thôn cũng được củng cố ngay sau sáp nhập với 84 đảng viên. Qua rà soát, chi bộ có 18 đảng viên được miễn sinh hoạt; trong 66 đảng viên tham gia sinh hoạt, có 28 người làm việc tại các doanh nghiệp.

Qua 3 tháng theo dõi, chi bộ ghi nhận có 5 đảng viên vắng mặt một lần với lý do tăng ca. Chi ủy đã gặp gỡ tìm hiểu tâm tư, động viên những đảng viên này khắc phục khó khăn. Đồng thời chi bộ linh hoạt thống nhất chuyển thời gian sinh hoạt vào sáng Chủ nhật đầu tiên hằng tháng.

Tín hiệu tích cực là tại buổi sinh hoạt tháng 10/2026, có 3 trong số 5 đảng viên vắng mặt một lần tham gia sinh hoạt trở lại, với 2 trường hợp còn lại, chi bộ tiếp tục phân công cấp ủy theo dõi, hỗ trợ, không để xảy ra vi phạm về sinh hoạt Đảng.

“Nhằm giữ nghiêm kỷ luật Đảng, Chi ủy đã phân công các chi ủy viên phụ trách nhóm đảng viên công nhân để kiểm tra, xác minh lịch tăng ca định kỳ tại các nhà máy. Đồng thời chi bộ quán triệt rõ: Dù ở bất kỳ vị trí công tác hay thành phần kinh tế nào, chấp hành nền nếp sinh hoạt Đảng là nguyên tắc bắt buộc”, ông Vinh nói.

Trong lĩnh vực giáo dục, bà Đoàn Thị Thu Thủy, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Núi Thành (xã Núi Thành) cho biết, toàn Đảng bộ có 8 chi bộ trực thuộc (tương ứng 1 điểm trường chính và 7 phân hiệu) với 196 đảng viên. Các chi bộ bám sát phương châm “Một trường - một tập thể - một mục tiêu”, thực hiện tốt nguyên tắc “6 rõ” và phát huy tinh thần nêu gương.

“Nội dung sinh hoạt tập trung bàn những vấn đề cụ thể như nâng cao chất lượng dạy và học, phát triển đảng viên, đổi mới quản trị... Điều này giúp các phân hiệu nhận diện sớm vấn đề phát sinh sau sắp xếp, từ đó ổn định bộ máy, phục vụ tốt nhiệm vụ dạy và học”, bà Thủy nói.

Đảng ủy xã Tam Xuân ra mắt mô hình "Chi bộ tự soi, đảng viên tự sửa" vào tháng 8/2026. Ảnh: HỒ QUÂN

Lấy chất lượng làm thước đo

Theo bà Phạm Thị Vũ Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Núi Thành, việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW đã tạo chuyển biến rõ nét. Các tổ chức Đảng cơ bản duy trì sinh hoạt định kỳ hằng tháng và chuyên đề theo quý.

Đây là tiền đề để Đảng bộ phấn đấu đến năm 2030 có 100% chi bộ đạt “Chi bộ 4 tốt”, xóa tình trạng chi bộ hai năm liền không kết nạp được đảng viên mới.

Tại xã Nam Trà My, ông Nguyễn Đình Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết, Đảng ủy đã cụ thể hóa nội dung sinh hoạt phù hợp với đặc thù từng đơn vị; phân công Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành dự sinh hoạt cùng cấp dưới. Nhờ sự sát sao này, nhiều nghị quyết sát thực tiễn ra đời như: Mô hình “Tiếp bước đến trường” giảm thiểu học sinh nghèo bỏ học; “Vận động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài” giúp tăng thu nhập cho người dân.

Trong khi đó, xã Tam Xuân tạo dấu ấn với mô hình “Chi bộ tự soi, đảng viên tự sửa”. Ông Lê Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy xã phân tích, mô hình yêu cầu mỗi tập thể, cá nhân chủ động nhận diện ưu điểm, hạn chế, đăng ký biện pháp và thời gian khắc phục cụ thể hằng tháng.

“Tự soi là để nhìn thẳng vào hạn chế, tự sửa là để chuyển biến bằng việc làm. Đây là nền tảng hình thành đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, trách nhiệm”, ông Sinh khẳng định.

Đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức Đảng, đảng viên (Ban Tổ chức Thành ủy) lưu ý, thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục lấy chất lượng thảo luận, nghị quyết và kết quả thực hiện làm thước đo đánh giá.

Đặc biệt, với những chi bộ có đảng viên đa dạng về nghề nghiệp (công nhân, lao động biển…), cấp ủy cần triển khai các giải pháp tổ chức sinh hoạt linh hoạt, phù hợp nhưng vẫn bảo đảm tính lãnh đạo, tính chiến đấu và giữ vững kỷ luật Đảng.