Hội nghị nhằm phổ biến, hướng dẫn thực hiện những quy định mới của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về đầu tư xây dựng và quản lý doanh trại; đồng thời thống nhất nhận thức, cách thức triển khai các nội dung công tác, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng tại các cơ quan, đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cán bộ tham gia tập huấn được nghiên cứu 8 chuyên đề, trong đó có 5 chuyên đề được giảng viên trực tiếp truyền đạt và 3 chuyên đề tự nghiên cứu tài liệu.

Nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề trọng tâm như: Quy định mới về đầu tư xây dựng và quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại; quản lý chất lượng công trình xây dựng; triển khai tiêu chuẩn, định mức về doanh trại, điện năng, nước sạch theo Nghị định số 02/2026/NĐ-CP ngày 20-1-2026 và Thông tư số 51/2026/TT-BQP ngày 25-5-2026 của Bộ Quốc phòng; công tác đầu tư xây dựng, thanh toán, quyết toán dự án đầu tư. Bên cạnh đó, các đại biểu được cung cấp tài liệu nghiên cứu về quy định môi trường, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an ninh, an toàn trong đầu tư xây dựng.

Giáo viên trình bày chuyên đề.

Thông qua các chuyên đề, hội nghị tập trung làm rõ căn cứ, trình tự, thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại; trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và các cơ quan liên quan trong khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu, bàn giao công trình. Đồng thời, hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn, định mức doanh trại và quản lý chi phí, thanh toán, quyết toán dự án đầu tư, bảo đảm đúng quy định, phù hợp với nhiệm vụ và điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Quang cảnh hội nghị tập huấn công tác doanh trại năm 2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện yêu cầu chỉ huy các cơ quan, đơn vị duy trì đầy đủ quân số tham gia tại các điểm cầu, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội và quy định của Ban tổ chức. Cán bộ tham gia tập huấn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, chủ động trao đổi những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đội ngũ giảng viên tập trung truyền đạt những quy định mới, những vấn đề thực tiễn cơ sở thường gặp; làm rõ nội dung công việc, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và thẩm quyền giải quyết. Ngay sau hội nghị, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến nội dung tập huấn đến cán bộ trực tiếp thực hiện, đồng thời rà soát những hồ sơ, công việc đang triển khai để kịp thời điều chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, bảo đảm công tác đầu tư xây dựng và quản lý doanh trại đúng quy định, đạt chất lượng, hiệu quả.