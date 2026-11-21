Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Bình được đầu tư khang trang, hiện đại, phục vụ tốt nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Một buổi sáng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Bình, chị Dương Thị Quý, ở xóm Xuân La, đến thực hiện thủ tục liên quan đến đất đai. Trong quá trình làm việc, chị được cán bộ hướng dẫn cụ thể, giải thích cặn kẽ những nội dung còn vướng mắc.

Chị Quý chia sẻ: Thủ tục đất đai có nhiều quy định chị chưa hiểu rõ, nhưng khi đến Trung tâm, tôi được cán bộ tận tình giải thích, hướng dẫn thấu đáo, thái độ làm việc nhiệt tình, trách nhiệm.

Sự hài lòng của người dân bắt đầu từ những việc tưởng chừng đơn giản như vậy. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng phục vụ trong điều kiện hiện nay là thách thức không nhỏ đối với đội ngũ cán bộ Trung tâm. Sau sáp nhập, địa bàn quản lý của xã Phú Bình rộng hơn, đối tượng phục vụ đa dạng, kéo theo nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính gia tăng. Áp lực không chỉ nằm ở số lượng hồ sơ mà còn ở tính chất công việc ngày càng phức tạp.

Trình độ tiếp cận công nghệ, điều kiện đi lại và mức độ hiểu biết pháp luật của người dân không đồng đều. Trong khi đó, các quy định về thủ tục hành chính thường xuyên được điều chỉnh, đòi hỏi cán bộ phải chủ động cập nhật, nắm chắc quy trình để hướng dẫn chính xác, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Người dân đến giải quyết thủ tục đất đai rất hài lòng khi được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Bình hướng dẫn tận tình.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 14.200 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 303 hồ sơ chuyển từ kỳ trước, 13.880 hồ sơ trực tuyến và 17 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đến nay, 13.978 hồ sơ đã được giải quyết, đạt 98,44%; trong số hồ sơ đã giải quyết, có 13.889 hồ sơ trước hạn và đúng hạn, chiếm 99,36%.

Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 99,88%; 100% hồ sơ được xử lý trực tuyến, số hóa và cấp kết quả giải quyết điện tử. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 97,51%; 100% phản ánh, kiến nghị được giải quyết đúng hạn. Những con số này cho thấy chuyển đổi số đang ngày càng phát huy hiệu quả trong hoạt động của Trung tâm. Việc tiếp nhận, luân chuyển, theo dõi và trả kết quả trên môi trường điện tử giúp công khai tiến độ, hạn chế thao tác thủ công, đồng thời tạo thuận lợi cho cả cán bộ xử lý và người dân khi thực hiện thủ tục.

Ông Phạm Ngọc Châu, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Bình, cho biết: Đơn vị xác định sự hài lòng của người dân là thước đo kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ. Khối lượng công việc lớn, địa bàn rộng, trình độ tiếp cận dịch vụ công của người dân chưa đồng đều đòi hỏi đội ngũ chuyên viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn. Cùng với đó, sự quan tâm của Nhà nước đối với chế độ, chính sách dành cho cán bộ góp phần ổn định tư tưởng, giúp mỗi người yên tâm công tác, gắn bó với nhiệm vụ được giao.

Từ thực tiễn hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Bình có thể thấy, công nghệ là công cụ hỗ trợ đắc lực, các chỉ số là căn cứ đánh giá tiến độ, nhưng yếu tố quyết định chất lượng phục vụ vẫn là con người. Một quy trình dù được số hóa đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả nếu cán bộ thiếu chuyên môn, tinh thần trách nhiệm hoặc chưa thực sự tận tâm với người dân.

Vì vậy, cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số, Trung tâm cần tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn và ý thức trách nhiệm của từng cán bộ; đồng thời khắc phục triệt để những hồ sơ còn chậm, không để người dân phải chờ đợi do những vướng mắc có thể chủ động tháo gỡ, tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.