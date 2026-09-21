Nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản số 11334 về việc tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục tình trạng dư luận không tốt trong việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai.

Người dân được hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh minh họa)

Theo nội dung văn bản, ngày 7-9, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận Công văn số 10108 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc thực hiện TTHC trong lĩnh vực đất đai để khắc phục tình trạng một số cơ quan thông tấn, báo chí và dư luận phản ánh nhiều người dân làm thủ tục đất đai bị trả lại hồ sơ nhiều lần, thời gian giải quyết kéo dài gây bức xúc, trong khi nếu ủy quyền cho “cò” lại được giải quyết nhanh hơn.

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai quá hạn. Tại Văn bản số 9773, ngày 7-9 về việc xác định nguyên nhân, xây dựng kế hoạch khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai quá hạn, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát, xác định rõ nguyên nhân, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai quá hạn; đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm; báo cáo kết quả khắc phục về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh).

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện TTHC về đất đai, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu: UBND các xã, phường (trừ UBND phường Bắc Cam Ranh, UBND xã Bắc Khánh Vĩnh và UBND xã Cam An đã gửi báo cáo) khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 9773, gửi về Văn phòng UBND tỉnh. Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm về việc báo cáo theo yêu cầu trên. Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) tiếp tục theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện của các xã, phường, đề xuất xem xét xử lý trách nhiệm của các xã, phường không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc yêu cầu trên, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Đảng ủy UBND tỉnh.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa, các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, UBND các xã, phường, đặc khu đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai để cán bộ, công chức, viên chức trong ngành nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng đúng quy định của pháp luật; người dân, doanh nghiệp hiểu được quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong việc thực hiện trình tự, TTHC về đất đai. Bên cạnh đó, rà soát, lựa chọn, bố trí cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, có phẩm chất đạo đức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với tinh thần “hành chính phục vụ, gần dân, sát dân”, chủ động, tận tình hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai, hoàn thiện hồ sơ TTHC về đất đai theo quy định; tuyệt đối không có thái độ hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà, nhũng nhiễu cho Nhân dân.

Bên cạnh đó, công khai, minh bạch đầy đủ trình tự, TTHC, danh mục hồ sơ, nghĩa vụ tài chính, thời hạn giải quyết và kết quả xử lý TTHC về đất đai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trụ sở cơ quan giải quyết thủ tục và trên Cổng thông tin điện tử của địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi số, giải quyết việc tiếp nhận và trả kết quả thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cắt giảm tối đa các giấy tờ, thủ tục không cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nêu trên kiểm soát chặt chẽ quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC về đất đai. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận phải có văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ một lần đối với các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, chấm dứt tình trạng trả hồ sơ nhiều lần. Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết, phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý cụ thể. Trường hợp hồ sơ trễ hạn phải có văn bản xin lỗi người thực hiện TTHC về đất đai và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để làm căn cứ trong xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật, xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Các đơn vị kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp ủy quyền thực hiện TTHC về đất đai, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về đất đai; theo dõi, phát hiện các trường hợp lợi dụng việc ủy quyền nhằm mục đích kinh doanh dịch vụ bất hợp pháp, trốn thuế hoặc có dấu hiệu can thiệp tiêu cực vào quy trình giải quyết TTHC.

Quy trình thực hiện giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai phải công bằng, bình đẳng, công khai, minh bạch giữa người dân trực tiếp thực hiện và người được ủy quyền; tuyệt đối không tạo “đặc quyền, đặc lợi” hoặc sự ưu ái về thời gian, quy trình đối với hồ sơ do người được ủy quyền thực hiện. Thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm trong giải quyết TTHC về đất đai tại tất cả các điểm tiếp nhận hồ sơ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra công vụ theo kế hoạch hoặc đột xuất, tập trung vào các địa bàn, đơn vị phát sinh nhiều phản ánh, kiến nghị của người dân đối với TTHC về đất đai; đánh giá thực chất việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, chậm trễ hoặc phối hợp, can thiệp đối với trường hợp thực hiện thủ tục do ủy quyền; tham mưu thực hiện điều chuyển ngay ra khỏi bộ phận tiếp nhận hồ sơ đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm hoặc có uy tín thấp; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong tháng 9.

Thanh tra tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đưa vào kế hoạch thanh tra định kỳ năm 2027 hoặc thanh tra đột xuất (trong năm 2026) đối với các địa bàn, đơn vị phát sinh nhiều phản ánh, kiến nghị của người dân khi thực hiện TTHC về đất đai; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, chậm trễ hoặc phối hợp, can thiệp đối với trường hợp thực hiện thủ tục do ủy quyền.