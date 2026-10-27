Nâng cao chất lượng phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội thảo.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Phú Thọ tích cực đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”, từng bước đưa kỹ năng số đến gần hơn với người dân.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phát biểu tại hội thảo.

Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số; 100% học sinh được trang bị kỹ năng số; trên 87% người dân trưởng thành có các kỹ năng số cơ bản.

Nhiều mô hình sáng tạo được triển khai, lan tỏa rộng rãi như “Mỗi công dân – Một danh tính số”, “Gia đình số”, “Chợ số – Nông thôn số” và “Tổ công nghệ số cộng đồng” theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn do hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng đều giữa các vùng, miền; khả năng tiếp cận công nghệ số còn chênh lệch giữa các nhóm tuổi; công tác tuyên truyền tại một số địa phương chưa thực sự hiệu quả.

Đại diện Hội Khuyến học tỉnh phát biểu thảo luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào “Bình dân học vụ số”. Trọng tâm là chú trọng đầu tư hạ tầng số tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa; tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở; đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, nền tảng số để người dân chủ động học tập; tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng số theo phương châm “cầm tay chỉ việc”.

Một số ý kiến đề xuất xây dựng nền tảng học tập số dùng chung trên toàn tỉnh đảm bảo dễ học, dễ tiếp cận và phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là người cao tuổi; thành lập câu lạc bộ trí tuệ nhân tạo trẻ nhằm xây dựng hạt nhân tuyên truyền, từ đó lan tỏa kỹ năng số tới từng người dân. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo gắn với bảo vệ người dân trước nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng; xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả phong trào dựa trên khả năng tiếp cận và ứng dụng thực tế của người dân.

Các ý kiến đóng góp tại hội thảo là cơ sở quan trọng để tham mưu tỉnh nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đưa phong trào “Bình dân học vụ số” đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất. Từ đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh.