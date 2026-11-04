Nâng cao chất lượng phối hợp xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác dân tộc

Chiều 4/11, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị ký các quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng Dân tộc với Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ đội Biên phòng, Hội đồng Dân tộc; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương.

Thời gian qua, trên cơ sở quy chế phối hợp với Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ đội Biên phòng, Hội đồng Dân tộc đã có nhiều hoạt động gắn kết trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát, thẩm tra và kiến nghị chính sách với công tác quản lý nhà nước đối với thực tiễn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các Quy chế phối hợp giữa Hội đồng dân tộc với Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ đội Biên phòng cho thấy đã phát huy được thế mạnh của từng cơ quan, tạo sự gắn kết giữa xây dựng chính sách với tổ chức thực hiện, giữa hoạt động giám sát của Quốc hội với việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chứng kiến ký quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng Dân tộc và Bộ Công an.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chứng kiến ký quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng Dân tộc và Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chứng kiến ký quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng Dân tộc và Bộ đội Biên phòng.

Kết quả đó được thể hiện trên một số lĩnh vực chủ yếu như: trong công tác phối hợp lập pháp, hoàn thiện về chính sách dân tộc; công tác trao đổi thông tin tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia thực hiện phong trào cách mạng tại địa phương, góp phần gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác phối hợp bảo đảm an sinh xã hội được triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, hướng về đồng bào và cơ sở….

Hội đồng Dân tộc và 3 cơ quan ký Quy chế phối hợp đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan và nội dung quy chế để triển khai các mặt công tác, xác định nội dung, trách nhiệm và hình thức phối hợp phù hợp, giúp các cơ quan chủ động trong trao đổi thông tin, tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát và kiến nghị chính sách. Công tác phối hợp giữa các cơ quan đã mang lại những kết quả thiết thực, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Từ việc xây dựng, hoàn thiện chính sách đến những hoạt động hỗ trợ tại cơ sở, các cơ quan đã cùng hướng tới giải quyết những khó khăn, nhu cầu chính đáng của đồng bào. Đây là kết quả quan trọng góp phần phát huy tiềm năng lợi thế, sức mạnh của đồng bào trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và bảo vệ biên giới quốc gia, củng cố vững chắc niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác dân tộc trong tình hình mới, việc tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi sự chuyển biến rõ nét hơn về tính chủ động, chất lượng và hiệu quả thực chất. Lễ ký kết các quy chế phối hợp giữa các cơ quan giai đoạn 2026-2031 có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo cơ chế, động lực mới phát huy vai trò, thế mạnh công tác của từng cơ quan. Đồng thời, tăng cường gắn kết hoạt động giữa các cơ quan trong xây dựng pháp luật, giám sát, thẩm tra và kiến nghị hoàn thiện chính sách quan trọng có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Hội đồng Dân tộc, Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ký kết Quy chế phối hợp nhằm tiếp tục tăng cường gắn hoạt động lập pháp, thẩm tra, giám sát với quản lý nhà nước; bổ sung căn cứ hoàn thiện chính sách, tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới.

Cùng với đó, khắc phục những hạn chế trong công tác phối hợp từ trước đến nay; thực hiện hiệu quả hơn trong việc cung cấp thông tin và theo dõi thực hiện; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị trong giai đoạn mới. Góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của đồng bào, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc là vấn đề chiến lược, lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trong đó, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới.

Trên cơ sở phối hợp giữa 4 cơ quan, đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu cần lấy chất lượng chính sách và hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao chất lượng phối hợp xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác dân tộc. Chủ động phối hợp từ khâu nghiên cứu về chính sách, coi trọng thực tiễn và ý kiến của đồng bào, tập trung xử lý bất cập, chồng chéo về đối tượng, địa bàn, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện.

Gắn phát triển kinh tế, xã hội với chăm lo đời sống cho người dân, đảm bảo củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới. Bộ Công an cần tăng cường nắm tình hình, phân tích, dự báo, chủ động phòng ngừa, giải quyết các vấn đề an ninh trật tự theo thẩm quyền, phòng chống tội phạm và hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với các cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Dân tộc kiến nghị chính sách phát triển vùng biên giới, gắn với quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Các cơ quan cần gần dân, lắng nghe dân, phát huy vai trò chủ thể của đồng bào. Đội ngũ cán bộ, người dân tộc thiểu số và người có uy tín tuyên truyền vận động phải gắn với giải quyết công việc thiết thực cho người dân.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng thông tin, chia sẻ dữ liệu và phối hợp giám sát, kiến nghị, thiết lập cơ chế trao đổi thông tin, khai thác dữ liệu dùng chung, thông tin phải kịp thời, có căn cứ, tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin. Bộ Dân tộc và Tôn giáo thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình dân tộc, tôn giáo, kết quả chính sách. Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cung cấp thông tin, đánh giá về lĩnh vực phụ trách, Hội đồng Dân tộc chắt lọc tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Quốc hội và cấp có thẩm quyền. Hoạt động giám sát cần tập trung vào những vấn đề có tác động lớn, liên quan trực tiếp đến đời sống đồng bào. Hội đồng Dân tộc làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và theo dõi đến cùng việc thực hiện kiến nghị. Các bộ, cơ quan chủ động khắc phục, giải trình, trả lời kết quả, xử lý theo thẩm quyền.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế, gắn kết quả phối hợp với trách nhiệm người đứng đầu. Ngay sau hội nghị, các cơ quan phân công lãnh đạo phụ trách, đầu mối thực hiện, lựa chọn nhiệm vụ ưu tiên, xác định rõ cơ quan chủ trì, sản phẩm, thời hạn, gắn với chương trình công tác của từng cơ quan. Người đứng đầu chịu trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, kết quả phối hợp phải được đánh giá bằng chính sách được hoàn thiện, kiến nghị giải quyết khó khăn, tháo gỡ thiết thực với người dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Chủ tịch Quốc hội.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn khẳng định, những đánh giá, ghi nhận của đồng chí Chủ tịch Quốc hội đối với kết quả phối hợp giữa các cơ quan trong thời gian qua là nguồn động viên to lớn. Đồng thời, những nhiệm vụ, yêu cầu và định hướng được Chủ tịch Quốc hội chỉ ra là cơ sở quan trọng để các cơ quan tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.