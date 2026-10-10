Nâng cao chất lượng phối hợp tham mưu thể chế hóa và triển khai các chủ trương, định hướng lớn của Đảng

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Quy chế bao gồm quy định về nguyên tắc, nội dung, phương pháp và trách nhiệm phối hợp giữa Đảng ủy Quốc hội với các đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan đảng ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy Quốc hội và các đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan đảng ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy.

Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị

Theo Quy chế, nội dung phối hợp giữa Đảng ủy Quốc hội với Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương là tăng cường phối hợp lãnh đạo việc chuẩn bị các văn bản, nội dung trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với những vấn đề lớn, phức tạp, nhạy cảm và những vấn đề pháp luật chưa quy định có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Đảng ủy Quốc hội với Đảng ủy Chính phủ phối hợp lãnh đạo việc chuẩn bị các nội dung thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chuẩn bị từ sớm chương trình lập pháp, các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết và các báo cáo, dự án, đề án; cơ cấu tổ chức và nhân sự của Chính phủ; thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các nội dung liên quan.

Với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương (nay là Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương), hai bên phối hợp lãnh đạo việc chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết và xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội.

Với Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương, tăng cường phối hợp lãnh đạo việc chuẩn bị công tác nhân sự đại biểu Quốc hội thuộc các lực lượng Quân đội và Công an nhân dân; chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết và các đề án, báo cáo về lĩnh vực quốc phòng; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm; triển khai thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trong Đảng bộ Quốc hội; công tác bảo vệ bí mật nhà nước; bảo đảm an ninh mạng, an toàn hệ thống thông tin, hạ tầng số và dữ liệu.

Nâng cao chất lượng công tác ngành, lĩnh vực

Quy chế yêu cầu Đảng ủy Quốc hội nâng cao chất lượng phối hợp từng ngành, lĩnh vực với các cơ quan Đảng ở Trung ương. Cụ thể, với Ban Tổ chức Trung ương phối hợp chuẩn bị những vấn đề lớn liên quan đến sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị các cấp; tổ chức bộ máy nhà nước; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội

Với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, phối hợp tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đảng ủy Quốc hội cùng Ban Nội chính Trung ương tham mưu, đề xuất công tác hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật theo các quan điểm, định hướng, chủ trương, chính sách lớn về công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Đảng ủy Quốc hội và Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đảng ủy Quốc hội và Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp tham mưu, đề xuất các quan điểm, định hướng chủ trương, chính sách chiến lược, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế-xã hội; định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; công tác xây dựng pháp luật thuộc lĩnh vực kinh tế-xã hội; xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước.

Với Văn phòng Trung ương Đảng, hai bên phối hợp đề xuất xây dựng chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội.

Xây dựng, triển khai các chủ trương, định hướng lớn

Quy chế cũng xác định rõ những nội dung phối hợp giữa Đảng ủy Quốc hội với các tỉnh ủy, thành ủy. Trong công tác lập pháp, các bên phối hợp lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chủ động tổng kết thực tiễn triển khai chính sách, pháp luật ở địa phương, phát hiện các khó khăn, vướng mắc, bất cập về thể chế, pháp luật. Kiến nghị Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng định hướng lập pháp nhiệm kỳ và chương trình lập pháp hằng năm của Quốc hội.

Các bên phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin trong quá trình lãnh đạo thẩm tra, xem xét, quyết định về quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng và thực hiện tốt quy hoạch vùng; thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới, đổi tên đơn vị hành chính theo chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và quy định của pháp luật.

Triển khai phối hợp lãnh đạo hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo hoạt động giám sát ở địa phương và công tác dân nguyện và công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Đối với công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Đảng uỷ Quốc hội chủ trì, phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo công tác phổ biến, quán triệt và triển khai các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử, các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia về tổ chức cuộc bầu cử; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật.

Các tỉnh ủy, thành ủy phối hợp lãnh đạo các cơ quan, tổ chức ở địa phương cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ do Trung ương giới thiệu về ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương tham gia các hoạt động của ứng cử viên trước ngày bầu cử tại địa phương.

Cùng đó, các bên phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo các nhiệm vụ về công tác cán bộ; kiểm tra, giám sát, kỷ luật, khiếu nại, tố cáo và tạm đình chỉ nhiệm vụ, quyền hạn, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội; thực hiện các chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động đối với Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội ở địa phương…