Nâng cao chất lượng phối hợp, tham mưu phục vụ lãnh đạo thành phố

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Phước Sơn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh.

Chánh Văn phòng Thành ủy Phan Văn Bình; Chánh Văn phòng UBND thành phố Nguyễn Đức Bình; Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Đức Tiến đồng chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (hàng đầu bên phải) cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (hàng đầu bên trái) dự hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Theo báo cáo, thời gian qua, ba văn phòng triển khai nghiêm túc các nội dung, nguyên tắc phối hợp theo Quy chế số 05-QC/TU, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, phục vụ Thành ủy, HĐND, UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.

Các đơn vị chủ động trao đổi thông tin, phối hợp xây dựng và triển khai chương trình công tác của lãnh đạo thành phố; thường xuyên rà soát, đề xuất điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế, hạn chế chồng chéo về thời gian và nội dung công việc. Công tác chuẩn bị, phục vụ hội nghị, cuộc họp được phối hợp chặt chẽ.

Các văn phòng phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị các đề án, dự án, tài liệu trình Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy cho ý kiến đảm bảo đúng thẩm quyền theo quy chế làm việc.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các văn phòng phối hợp tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy ban hành 139 thông báo kết luận và văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (hàng đầu bên trái) và Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh (hàng đầu bên phải) dự hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Công tác lễ tân, thông tin, phục vụ lãnh đạo đi công tác; đón tiếp các đoàn công tác Trung ương, khách quốc tế và tổ chức các sự kiện quan trọng của thành phố được triển khai chu đáo, trọng thị.

Việc phối hợp tham mưu tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện chặt chẽ, từng bước tạo sự liên thông trong xử lý các vụ việc.

Thời gian đến, các văn phòng tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, phát huy và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Ba văn phòng thống nhất tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp tham mưu xây dựng chương trình công tác của lãnh đạo thành phố; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, tổng hợp của các văn phòng; kịp thời báo cáo lãnh đạo văn phòng đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Các văn phòng chuẩn bị kịp thời nội dung, tài liệu phục vụ các hội nghị, kỳ họp; tăng cường theo dõi việc thực hiện kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố; phối hợp xử lý các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác lễ tân, phục vụ lãnh đạo đi công tác trong và ngoài nước, đón tiếp các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế... bảo đảm chu đáo, trọng thị, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định.

Các đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nghiên cứu xây dựng lịch công tác dùng chung hoặc cơ chế chia sẻ lịch điện tử, thống nhất đầu mối cập nhật thông tin hằng ngày; định kỳ tổ chức bồi dưỡng kỹ năng lễ tân ngoại giao và đánh giá tình hình thực hiện quy chế phối hợp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động ba văn phòng.

Đồng thời đề nghị các đơn vị phân tích kỹ những hạn chế để có giải pháp khắc phục, nhất là bảo đảm thời gian chuẩn bị tài liệu phục vụ hội nghị, cuộc họp; chủ động nhận diện, theo dõi các vụ việc phức tạp, kéo dài, kịp thời tham mưu xử lý.

Về nhiệm vụ thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn đề nghị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Quy chế số 05-QC/TU, xác định phối hợp là nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động của mỗi văn phòng, không phải công việc phát sinh hay hỗ trợ đơn thuần.

Công việc của từng đơn vị phải được đặt trong tổng thể công việc chung; chủ động phối hợp từ sớm, từ xa, nhất là những nhiệm vụ liên quan nhiều cơ quan, lĩnh vực, có yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng hoặc dễ phát sinh khó khăn, vướng mắc phức tạp.

Việc chuẩn bị nội dung, tài liệu trình Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy phải bám sát Quy chế làm việc của Thành ủy, phù hợp mô hình tổ chức đảng hiện nay.

Ba văn phòng cần nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, bảo đảm thông tin cung cấp cho lãnh đạo thành phố chính xác, đầy đủ, kịp thời, có chọn lọc và thống nhất; chủ động trao đổi ngay trong quá trình chuẩn bị.

Đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, phát sinh đột xuất, các đơn vị phải chủ động nắm bắt thông tin, kịp thời báo cáo, không để bị động, bất ngờ.

Tăng cường theo dõi quá trình thực hiện theo hướng rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, thường xuyên rà soát các nhiệm vụ chậm tiến độ hoặc còn vướng mắc. Chánh Văn phòng các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, không khoán trắng cho bộ phận chuyên môn.

Chánh Văn phòng Thành ủy Phan Văn Bình tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy. Ảnh: T.CÔNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu tạo chuyển biến thực chất trong phối hợp tiếp công dân, xử lý đơn, thư, khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; thống nhất cơ chế tiếp nhận, phân loại, xác định thẩm quyền, chuyển xử lý và theo dõi kết quả.

Đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài, có nguy cơ phát sinh điểm nóng hoặc ảnh hưởng an ninh, trật tự phải được chủ động nắm tình hình, phối hợp tham mưu xử lý kịp thời.

Cùng với đó, ba văn phòng tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, chủ động; tăng cường trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm và bồi dưỡng kỹ năng tham mưu, tổng hợp, lễ tân, phục vụ lãnh đạo.

Các đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số; nghiên cứu hình thành kênh trao đổi thông tin thống nhất, nhất là về chương trình, lịch công tác, nhiệm vụ liên ngành và các vấn đề đột xuất.

Nhấn mạnh yêu cầu đưa quy chế vào thực tiễn công việc hằng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn đề nghị các Chánh Văn phòng chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh những nội dung còn bất cập.

Khi nhiệm vụ liên quan nhiều cơ quan, các đơn vị không chờ nhau, không đùn đẩy, né tránh mà phải chủ động phối hợp giải quyết, chia sẻ thông tin và cùng chịu trách nhiệm về chất lượng tham mưu.

Việc đánh giá thực hiện quy chế cần được duy trì hằng năm; những vấn đề phát sinh phải kịp thời trao đổi, tháo gỡ, không chờ đến kỳ sơ kết, tổng kết.