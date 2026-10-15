Nâng cao chất lượng phối hợp nghiên cứu lý luận, thực tiễn về quốc phòng

Các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT); PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Các đồng chí đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm TCCT; PGS, TS Lê Hải Bình, Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương; đại biểu các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường và các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Quân đội.

Báo cáo tổng kết do Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (TCCT) trình bày khẳng định, 5 năm qua, chương trình phối hợp giữa TCCT và Hội đồng Lý luận Trung ương được triển khai toàn diện, hoàn thành các nhiệm vụ phối hợp nghiên cứu; chất lượng phối hợp nghiên cứu ngày càng thực chất, hiệu quả, phát huy được vai trò, trách nhiệm của đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học trong công tác nghiên cứu lý luận-thực tiễn về quốc phòng; kịp thời đề xuất nhiều nội dung quan trọng về lĩnh vực quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hai bên đã phối hợp tổ chức 14 lượt khảo sát, tọa đàm thực tế tại các cơ quan, đơn vị, địa bàn chiến lược. Kết quả nghiên cứu, khảo sát góp phần cung cấp luận cứ khoa học vào xây dựng Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đóng góp 14 điểm mới quan trọng trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng.

Cùng với đó đã triển khai nghiên cứu, biên soạn nhiều đề tài, công trình khoa học; tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm. Hoạt động trao đổi thông tin, tập huấn, biên soạn tài liệu và tổ chức các cuộc thi chính luận góp phần bổ sung luận cứ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao kết quả phối hợp, nhấn mạnh những đóng góp vào đổi mới tư duy về quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các nghiên cứu đã góp phần làm rõ mối quan hệ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; vai trò của khoa học, công nghệ đối với xây dựng nền quốc phòng và sức mạnh quân sự hiện đại; phát huy sức mạnh tổng hợp quốc gia, sức mạnh nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị thời gian tới, các cơ quan tiếp tục hệ thống hóa kết quả tổng kết thực tiễn, xây dựng chương trình nghiên cứu dài hạn về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; hình thành các nhóm nghiên cứu có sự tham gia của cơ quan lý luận của Đảng và cơ quan nghiên cứu của Bộ Quốc phòng; tăng cường chia sẻ kết quả nghiên cứu, xây dựng nguồn tài liệu, dữ liệu dùng chung theo quy định; lựa chọn, biên soạn những kết quả nghiên cứu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thành tài liệu phù hợp để phổ biến rộng rãi.

Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh yêu cầu gắn nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn với tư vấn chính sách và đào tạo cán bộ. Chất lượng phối hợp cần được đo bằng độ tin cậy của luận cứ và giá trị sử dụng của kết quả. Đồng chí đề nghị tập trung nghiên cứu phát huy tiềm lực quốc phòng, phát triển công nghệ quốc phòng lưỡng dụng, cơ chế làm chủ công nghệ cao, công nghệ nền, công nghệ lõi. Đồng thời, phối hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, bảo đảm luận cứ vững chắc, thông tin được kiểm chứng, ứng dụng công nghệ số trong nghiên cứu và truyền thông lý luận.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn phát biểu.

Hai bên cần đổi mới khảo sát thực tiễn, hướng về cơ sở và các địa bàn chiến lược, biên giới, hải đảo; chuyển kết quả thành báo cáo tư vấn có căn cứ, phương án và điều kiện thực hiện. Cùng với tăng cường trao đổi chuyên gia, đưa tình huống thực tiễn vào đào tạo, mỗi nhiệm vụ phối hợp phải rõ đầu mối, sản phẩm, tiến độ, trách nhiệm và được đánh giá về chất lượng luận cứ, mức độ sử dụng kết quả.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, thực chất, hiệu quả giữa các cơ quan, từng bước gắn nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn. Những kết quả đạt được đã góp phần bổ sung nhận thức lý luận, cung cấp cơ sở khoa học phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; làm rõ vai trò của nhân tố chính trị, tinh thần, nhân tố con người và lòng dân trong sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp; sự phát triển của khoa học, công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo, không gian mạng, dữ liệu lớn và phương tiện không người lái đang làm thay đổi sâu sắc môi trường an ninh, phương thức tiến hành chiến tranh. Thực tiễn thay đổi nhanh đòi hỏi tư duy lý luận phải theo kịp, chủ động nghiên cứu những phát triển mới, dự báo các tình huống có thể xảy ra và chuẩn bị luận cứ khoa học cho tương lai.

Thống nhất với các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng tầm tư duy, nghiên cứu và tập trung vào những vấn đề lớn, vấn đề chiến lược, vấn đề mới, vấn đề khó có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Việc nghiên cứu phải đi trước một bước và thậm chí phải đi trước nhiều bước. Đồng chí lưu ý, đội ngũ cán bộ từng trải qua chiến đấu hiện không còn nhiều, vì vậy cần coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để bồi dưỡng các thế hệ cán bộ, nhất là những tư duy mới về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng chí Chủ nhiệm TCCT yêu cầu gắn chặt nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn và nâng cao năng lực dự báo. Tổng kết thực tiễn phải tạo ra nhận thức mới, nghiên cứu lý luận phải nâng tầm nhận thức đó thành lý luận, luận cứ khoa học phục vụ các quyết sách. Hoạt động khảo sát cần đi sâu vào cơ sở, các địa bàn chiến lược, hướng vào phát hiện vấn đề, làm rõ nguyên nhân của những điểm nghẽn, nhận diện mô hình mới, nhân tố mới. Mỗi sản phẩm nghiên cứu cần dự báo được diễn biến tình hình, thời cơ, cơ hội, nguy cơ, thách thức và đề xuất cách ứng phó phù hợp.

Đại diện Tổng cục Chính trị và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031.

Để nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược và khả năng chuyển hóa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị mỗi đề tài xác định rõ vấn đề cần giải quyết, sản phẩm đầu ra, địa chỉ sử dụng và trách nhiệm hiện thực hóa vào thực tiễn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý tập trung nghiên cứu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, củng cố thế trận lòng dân; những vấn đề đặt ra đối với bản chất cách mạng của Quân đội trong điều kiện mới; phẩm chất, văn hóa Bộ đội Cụ Hồ và nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các lực lượng cần phối hợp chặt chẽ, phát huy trí tuệ, ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả đấu tranh trên không gian mạng, gắn với nghiên cứu những vấn đề chiến lược về công tác tư tưởng trong tình hình mới.

Cùng với hoàn thiện cơ chế phối hợp, đồng chí Chủ nhiệm TCCT đề nghị quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, tăng cường đào tạo sau đại học, tạo điều kiện để cán bộ được học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, ngay sau hội nghị, các cơ quan liên quan cần khẩn trương cụ thể hóa chương trình phối hợp thành kế hoạch, nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể; lựa chọn đúng những vấn đề lớn, cấp thiết; phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ, trách nhiệm thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết để kịp thời điều chỉnh.

Tại hội nghị, TCCT và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031; tổ chức trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chương trình phối hợp.