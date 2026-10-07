Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Tham dự lễ bế mạc có đại diện lãnh đạo các phòng chức năng cơ quan Ban Chỉ huy, đại diện chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động và 16 thí sinh là các đồng chí Phó Đồn trưởng nghiệp vụ các Đồn Biên phòng trên 2 tuyến biên giới đất liền và biên giới biển thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Các thí sinh kiểm tra bắn đạn thật súng K54 bài 1,1b. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Theo đánh giá của Ban tổ chức hội thi, qua 2 ngày tranh tài sôi nổi, nghiêm túc, chặt chẽ, hội thi đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Các thí sinh dự thi đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh vững vàng, nắm chắc kiến thức lý luận và vận dụng linh hoạt vào thực tiễn địa bàn. Đặc biệt, ở nội dung xử trí tình huống nghiệp vụ trinh sát, phòng, chống ma túy và tội phạm, nhiều thí sinh khẳng định được tư duy sắc bén, khả năng phân tích tình hình và tham mưu chỉ huy hiệp đồng tác chiến chuẩn xác.

Các thí sinh kiểm tra thể lực qua thi bơi tự do trong thời gian 3 phút. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, giải Nhất thuộc về Đại úy Trần Quốc Cường, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam; giải Nhì thuộc về Trung tá Trần Ngọc Kiên, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Ea H’leo; giải Ba thuộc về Trung tá Trương Anh Đức, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Sêrêpốk.

Từ kết quả trên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục bồi dưỡng, ôn luyện cho các thí sinh sẵn sàng tham gia Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong thời gian tới.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu bế mạc hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Phát biểu bế mạc hội thi, Đại tá Kpă Y Thạch biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và kết quả đạt được của các thí sinh tham gia hội thi. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các thí sinh thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực học tập, nghiên cứu, không ngừng nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kỹ thuật, kỹ năng thực hành, hoàn thiện năng lực toàn diện trong các lĩnh vực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Quang cảnh lễ bế mạc hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Hội thi không chỉ là dịp để các đồng chí Phó Đồn trưởng nghiệp vụ các đơn vị cơ sở trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn, mà còn là dịp để Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đánh giá thực chất trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ. Qua đó, làm cơ sở rút kinh nghiệm, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.