Ngày 23/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức Hội thi Lễ tân khách sạn Đà Nẵng 2026, nhằm chuẩn hóa kỹ năng nghề nghiệp và tăng cường tính chuyên nghiệp trong môi trường du lịch.

Bên cạnh các nhân viên đang làm việc tại các khách sạn, hội thi còn tạo điều kiện cho sinh viên các cơ sở đào tạo du lịch tham gia, tiếp cận môi trường nghề nghiệp thực tế, giao lưu với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, từ đó nuôi dưỡng niềm đam mê và định hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL thành phố Nguyễn Thị Hoài An, Chủ tịch Chi hội Khách sạn Đà Nẵng Nguyễn Đức Quỳnh (bên trái) tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị có thí sinh tham gia. Ảnh: Nguyễn Tú.

Hội thi năm nay thu hút gần 40 thí sinh đến từ các cơ sở lưu trú du lịch và cơ sở đào tạo du lịch, với các phần thi chính là nghiệp vụ lễ tân, ngoại ngữ, giới thiệu về đơn vị và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

Thông qua các phần thi, thí sinh thể hiện kiến thức chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống, khả năng giao tiếp, sự tự tin và bản lĩnh nghề nghiệp.

Ban tổ chức dành 10 giải thưởng chính, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải lễ tân triển vọng, cùng các giải phụ: thí sinh có câu trả lời hay nhất, thí sinh có phần trình diễn ấn tượng nhất và sinh viên triển vọng để động viên, khích lệ và tạo cảm hứng nghề, tôn vinh các lễ tân giỏi chuyên môn, nghiệp vụ.

Qua hội thi, đội ngũ nhân viên lễ tân tại các cơ sở lưu trú du lịch có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời tôn vinh những cá nhân có năng lực, tâm huyết với nghề, góp phần xây dựng hình ảnh đội ngũ nhân lực du lịch Đà Nẵng chuyên nghiệp, thân thiện và mến khách.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cho biết lũy kế 10 tháng năm 2026, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 17,08 triệu lượt, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 8,3 triệu lượt, tăng 24,1%, doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt hơn 62.000 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh những kết quả khẳng định đà phát triển tích cực của du lịch thành phố cùng những cơ hội mới, ngành du lịch cũng đứng trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp, khả năng cạnh tranh và năng lực đáp ứng nhu cầu của các phân khúc khách du lịch, đặc biệt là nhóm khách có mức chi tiêu cao.

Do đó, bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, đa dạng hóa sản phẩm, thì chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ trực tiếp phục vụ khách du lịch, giữ vai trò hết sức quan trọng.

Thí sinh thi nội dung xử lý tình huống. Ảnh: Nguyễn Tú.

Trong lĩnh vực lưu trú du lịch, lễ tân chính là bộ phận tạo nên ấn tượng đầu tiên và cũng là một trong những điểm chạm cuối cùng của du khách trong hành trình trải nghiệm tại khách sạn. Người lễ tân đại diện cho hình ảnh, phong cách phục vụ và văn hóa hiếu khách của mỗi cơ sở lưu trú, góp phần tạo dựng sự hài lòng, niềm tin và mong muốn quay trở lại của du khách.

“Hội thi không chỉ là sân chơi chuyên môn để các thí sinh thể hiện kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng ngoại ngữ, mà còn là dịp để các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động gặp gỡ, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; qua đó góp phần tăng cường sự gắn kết giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động của ngành du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn xây dựng đội ngũ lễ tân giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, tận tâm, tinh tế, am hiểu văn hóa và giàu lòng mến khách. Qua đó, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế”, bà Nguyễn Thị Hoài An nói.