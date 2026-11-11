Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật, hiệu quả hoạt động tư pháp

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp theo Chỉ thị số 17-CT/TU, đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò của nguồn nhân lực pháp luật, hoạt động tư pháp, bảo vệ pháp luật; bảo đảm điều kiện làm việc, cơ sở vật chất và chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong lĩnh vực này.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật; xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, đưa hoạt động phổ biến pháp luật về cơ sở, chú trọng các nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế.

Kiểm sát viên tranh luận tại phiên tòa VN10 (ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, thành phố tăng cường chất lượng tham mưu xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Đồng thời, huy động chuyên gia, giảng viên và các cơ sở giáo dục đại học tham gia nghiên cứu, xây dựng chính sách; nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời xử lý những văn bản mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp.

Kế hoạch cũng chú trọng tăng cường quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp và giám định tư pháp; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của các cơ quan tư pháp, bảo vệ pháp luật. Đặc biệt, thành phố đặt mục tiêu thu hút, tuyển dụng, trọng dụng người có tài năng; nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp luật.

Trong đó, Sở Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng, kết nối và khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực tư pháp. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

Các sở, ban, ngành và UBND phường, xã, đặc khu có trách nhiệm căn cứ nhiệm vụ được phân công để chủ động tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ, hiệu quả; định kỳ báo cáo kết quả khi có yêu cầu.