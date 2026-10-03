Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực xây dựng

Phát biểu tại Hội nghị đánh giá công tác đào tạo năm học 2025-2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2026-2027 của các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Xây dựng diễn ra ngày 02/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cho biết, thời gian qua, Chính phủ và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chỉ đạo quan trọng, mạnh mẽ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó có các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Đối với các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Xây dựng, năm học 2025-2026, các trường đã tập trung rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo, mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành và nhu cầu của xã hội.

Bày tỏ sốt ruột trước tình trạng thiếu nhân công trong lĩnh vực xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhiều lần nêu quan điểm: Ngành giao thông không thể chỉ trông chờ vào nguồn nhân lực sẵn có trên thị trường, mà cần chủ động tạo nguồn từ nhà trường, đưa người học đến công trường và đào tạo bằng thực tiễn. Đồng thời yêu cầu phải chú trọng đổi mới trong công tác đào tạo nhân lực của ngành, trong đó phát huy hiệu quả của mô hình liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.

Việc đổi mới nội dung, chương trình và phương thức đào tạo được xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt nhằm tạo động lực cho phát triển khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Xây dựng theo hướng ngày càng phát triển, bền vững.

Thứ trưởng đề nghị các cơ sở đào tạo tiếp tục quan tâm củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản trị nhà trường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và hoạt động đào tạo. Trong đó, cần chú trọng hai nhóm nhiệm vụ lớn: đào tạo nhân lực cho Ngành, nhất là các ngành, chuyên ngành thiết yếu theo yêu cầu của Nhà nước và nhu cầu phát triển của xã hội; đồng thời nâng cao chất lượng quản trị nhà trường, tăng cường quản lý trên môi trường số.

Hiện Bộ Xây dựng trực tiếp quản lý 24 cơ sở đào tạo, có chức năng đào tạo sau đại học, trong đó có 7 trường đại học, 10 trường cao đẳng, 2 học viện và 5 viện nghiên cứu

Một trong những kết quả nổi bật là quy mô, cơ cấu đào tạo tiếp tục được điều chỉnh theo nhu cầu nhân lực của ngành Xây dựng và thị trường lao động, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, logistics, hạ tầng và các dự án trọng điểm. Nhiều chương trình đào tạo mới được xây dựng, đồng thời các cơ sở giáo dục chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực cho các lĩnh vực đường sắt, đường bộ cao tốc, hàng hải, hàng không, logistics, xây dựng xanh và hạ tầng thông minh.

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trên 45%; tuyển sinh đại học đạt từ 95% chỉ tiêu trở lên; nâng cao hiệu quả tuyển sinh sau đại học; hoàn thành các nhiệm vụ tự đánh giá, cải tiến chất lượng và kiểm định theo kế hoạch.

Về nhiệm vụ năm học 2026-2027, các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Xây dựng sẽ tập trung đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực của Ngành và thị trường lao động; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các lĩnh vực, dự án trọng điểm như đường sắt, hạ tầng thông minh, xây dựng xanh, hàng hải, hàng không và logistics.

Trao đổi với Báo Kiểm toán, PGS.TS Vũ Ngọc Anh - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho biết, với thế mạnh đào tạo, nghiên cứu và tư vấn trong các lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, hạ tầng kỹ thuật và môi trường, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội luôn sẵn sàng tham gia phối hợp cùng các đối tác, trong đó có doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực có liên quan.

Năm học 2026-2027, Trường sẽ tiếp tục đổi mới quản trị đại học theo hướng hiện đại, tự chủ và phát triển bền vững; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và bảo đảm chất lượng giáo dục.

PGS.TS Vũ Ngọc Anh - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ảnh: N.Lộc

Trong bối cảnh ngành xây dựng cần lượng lớn lao động cho các công trình trọng điểm, nhà trường sẽ chú trọng hơn đến việc đào tạo đội ngũ nhân lực trình độ cao để phục vụ trực tiếp, hiệu quả cho các nhiệm vụ trọng yếu của ngành” - PGS.TS Vũ Ngọc Anh -

Trong lĩnh vực đào tạo, nhà trường đặt mục tiêu 100% chương trình đào tạo đến kỳ rà soát được cập nhật theo quy định, đồng thời tăng cường tích hợp chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, phát triển bền vững và yêu cầu thực tiễn nghề nghiệp. Nhà trường đặt mục tiêu tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn trên 60%.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, trường cũng xác định ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm về đào tạo, phát triển đội ngũ, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, bảo đảm chất lượng và đầu tư cơ sở vật chất; tăng cường phối hợp với doanh nghiệp trong công tác đào tạo; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và các hoạt động chuyên môn nhằm phục vụ cho công tác đào tạo../.