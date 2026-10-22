Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch theo chuẩn quốc tế

Trong bối cảnh thị trường du lịch ngày càng cạnh tranh, nhu cầu của du khách không chỉ dừng lại ở cơ sở lưu trú tiện nghi, cảnh quan đẹp mà còn đòi hỏi chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, trải nghiệm khác biệt. Trước yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ quản lý, điều hành của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp trên địa bàn, việc triển khai Chương trình Quản trị du lịch và khách sạn cao cấp Thụy Sĩ (Swiss EHT) với học bổng toàn phần tại Khánh Hòa được xem là cơ hội thiết thực để các doanh nghiệp tiếp cận phương pháp quản trị tiên tiến, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh của điểm đến.

Hiện nay, cùng với sự phát triển của hệ thống cơ sở lưu trú cao cấp, yêu cầu đối với chất lượng phục vụ du khách ngày càng khắt khe. Nếu trước đây, lợi thế về vị trí, cảnh quan và cơ sở vật chất có thể tạo sức hút cho khách sạn, khu nghỉ dưỡng thì hiện nay, sự hài lòng của du khách còn phụ thuộc vào thái độ phục vụ, khả năng giao tiếp, xử lý tình huống và chất lượng trải nghiệm trong suốt kỳ nghỉ. Đặc biệt, trong xu hướng du lịch xanh, du lịch bền vững, các doanh nghiệp phải quan tâm nhiều hơn đến quản trị vận hành, sử dụng hiệu quả nguồn lực, bảo đảm an toàn và xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Điều này đặt ra yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, không chỉ đối với nhân viên trực tiếp phục vụ mà còn ở đội ngũ quản lý, những người quyết định chất lượng vận hành và định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Xuất phát từ yêu cầu đó, vừa qua, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Viện Phát triển Nguồn nhân lực và Kinh doanh, thuộc Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Dự án Du lịch Thụy Sĩ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam tổ chức lớp đào tạo đầu tiên thuộc Chương trình Swiss EHT. Đây là chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Thụy Sĩ, có sự tài trợ của Chính phủ Thụy Sĩ, hướng đến nâng cao năng lực quản trị và chất lượng dịch vụ du lịch - khách sạn tại Việt Nam. Đặc biệt, 27 học viên tham gia lớp học tại Khánh Hòa được trao học bổng toàn phần, tạo điều kiện tiếp cận chương trình đào tạo quốc tế ngay tại địa phương.

Du khách tham quan vịnh Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải).

Tham gia khóa học có các cán bộ quản lý đến từ nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4 - 5 sao như: Yasaka Saigon Nha Trang, Alibu Resort Nha Trang, Diamond Bay Hotel, StarCity Nha Trang, Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh, Potique Hotel Nha Trang, Hoàn Mỹ Resort Ninh Chữ... Nhiều học viên có từ 10 đến hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành. Với chủ đề “Dịch vụ xuất sắc”, chương trình tập trung trang bị kiến thức về điều hành du lịch - khách sạn bền vững, kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng, vệ sinh, an toàn và thực hành bền vững. Khóa học kéo dài một tháng, kết hợp trực tuyến và trực tiếp, chú trọng thảo luận, giải quyết những tình huống thực tế trong hoạt động kinh doanh, phục vụ du khách.

Anh Trần Tuấn Khải đến từ Alibu Resort Nha Trang (phường Bắc Nha Trang) cho rằng, điều hữu ích của khóa học không chỉ là tiếp cận kiến thức quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế mà còn được trao đổi kinh nghiệm với những người trực tiếp điều hành các cơ sở lưu trú cao cấp. Các nội dung về giao tiếp, chăm sóc khách hàng và xử lý tình huống giúp học viên có thêm phương pháp tổ chức công việc, hướng dẫn nhân viên nâng cao chất lượng phục vụ. Đặc biệt, tư duy lấy trải nghiệm và sự hài lòng của du khách làm trung tâm có thể vận dụng vào việc hoàn thiện quy trình phục vụ, đào tạo nhân viên và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp tại doanh nghiệp.

Theo ông Trương Văn Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, việc triển khai chương trình Swiss EHT có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch Khánh Hòa. Trong điều kiện thị trường ngày càng cạnh tranh, chất lượng dịch vụ và năng lực quản trị là những yếu tố quan trọng quyết định khả năng giữ chân du khách, xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp cũng như sức hấp dẫn của điểm đến. Thông qua chương trình, đội ngũ quản lý được cập nhật kiến thức, tiếp cận phương pháp quản trị tiên tiến để vận dụng vào thực tiễn, từng bước chuẩn hóa quy trình phục vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các chương trình đào tạo từ cơ bản đến nâng cao, góp phần phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao.

Theo kế hoạch, năm 2026, chương trình dự kiến tổ chức 2 lớp tại Khánh Hòa, trong đó lớp thứ hai triển khai vào tháng 11. Từ những kiến thức được trang bị, các học viên có thể tiếp tục chia sẻ, hướng dẫn và lan tỏa phương pháp quản trị hiện đại đến đội ngũ nhân viên tại doanh nghiệp. Trong bối cảnh du lịch Khánh Hòa hướng đến phát triển chất lượng cao, việc đầu tư cho nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ quản lý không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh mà còn góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến chuyên nghiệp, thân thiện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách trong nước và quốc tế.