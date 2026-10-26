Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch

Theo thống kê của ngành Du lịch, trong 9 tháng năm 2026, Phú Thọ ước đón 13,4 triệu lượt khách, trong đó có 4,161 triệu lượt khách lưu trú, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 89,3% kế hoạch năm. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 13.678 tỷ đồng, tăng 11,03% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 84% kế hoạch năm 2026.

Với đà tăng trưởng này, du lịch đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, phía sau những con số tăng trưởng là yêu cầu cấp thiết về chất lượng nguồn nhân lực. Nhu cầu lao động phục vụ du lịch ngày càng tăng, trong khi một bộ phận lao động chưa qua đào tạo bài bản, còn hạn chế về nghiệp vụ, ngoại ngữ và kỹ năng phục vụ. Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn kỹ năng hoạt động du lịch cộng đồng cho các hộ kinh doanh, người dân và cán bộ làm công tác du lịch tại phường Vân Phú.

Định hướng này được xác định trong Nghị quyết số 29-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030. Theo đó, tỉnh chú trọng phát triển nguồn nhân lực bảo đảm cả số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh, hội nhập. Các giải pháp được đặt ra gồm thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị; định kỳ khảo sát, phân loại trình độ nghiệp vụ của lao động trong ngành để xây dựng chương trình đào tạo phù hợp; huy động nguồn lực từ ngân sách tỉnh, doanh nghiệp và người lao động cho công tác đào tạo.

Cùng với nâng cao năng lực chuyên môn, tỉnh chú trọng đa dạng hóa hình thức đào tạo, khuyến khích doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo và sử dụng lao động. Đối với lực lượng lao động trực tiếp phục vụ du lịch, nhất là hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại các khu, điểm du lịch, việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống cần được quan tâm. Đặc biệt, tại các khu, điểm du lịch cộng đồng, người dân không chỉ tham gia cung cấp dịch vụ mà còn trực tiếp giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa bản địa. Vì vậy, trang bị kiến thức về văn hóa ứng xử, phong cách phục vụ, đạo đức nghề nghiệp và ngoại ngữ cơ bản sẽ góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách.

Một trong những giải pháp quan trọng là nâng cao năng lực các cơ sở đào tạo, trường đào tạo nghề du lịch trên địa bàn; tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo uy tín trong nước và quốc tế, đồng thời đẩy mạnh liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp. Việc kết hợp giữa kiến thức lý thuyết và thực hành, giữa đào tạo trong trường với trải nghiệm tại môi trường làm việc thực tế sẽ giúp người học nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao động.

Sinh viên lớp Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ngành Du lịch, Trường Đại học Hùng Vương tham gia chương trình học tập thực tế tại Quảng Ninh.

Khoa Khoa học Xã hội và Văn hóa - Du lịch, Trường Đại học Hùng Vương, hiện có 470 sinh viên theo học hai ngành Đại học Du lịch và Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Đây là lực lượng nhân lực trẻ được đào tạo bài bản, góp phần bổ sung nguồn lao động cho ngành du lịch của tỉnh trong thời gian tới.

TS. Nguyễn Thị Huyền - Phó Trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Văn hóa - Du lịch cho biết: "Khoa đào tạo nhân lực phục vụ các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, kinh doanh lữ hành và các dịch vụ liên quan. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm nhiều vị trí việc làm như nhân viên nhà hàng, khách sạn, tổ chức sự kiện, hướng dẫn viên du lịch, điều hành tour, nhân viên kinh doanh và marketing.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, chương trình học được triển khai kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Bên cạnh học tập tại giảng đường, sinh viên được rèn luyện nghiệp vụ tại các phòng thực hành chuyên môn về buồng, bar, nhà hàng, lễ tân và lữ hành. Nhà trường cũng tổ chức cho sinh viên tham gia các chương trình học tập thực tế, thực tập từ 1 - 3 tháng tại nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có ký kết hợp tác. Qua đó, sinh viên có điều kiện tiếp cận môi trường làm việc thực tế, củng cố kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và tích lũy kinh nghiệm trước khi tốt nghiệp.