Nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Tạp chí xây dựng đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò của Hội đồng Biên tập, đáp ứng yêu cầu phát triển mới; tăng cường gắn kết với các tổ chức khoa học, giáo dục, tổ chức các chuyên đề, diễn đàn khoa học, tọa đàm chuyên sâu về các vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách…

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng nêu ra một số định hướng lớn trong giai đoạn phát triển tiếp theo của Tạp chí. Đó là, tiếp tục kiên định tôn chỉ, mục đích, giữ vững bản sắc Tạp chí Lý luận Chính trị của Trường Đảng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày nay không chỉ là phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phản động mà quan trọng hơn là chủ động cung cấp những giá trị khoa học, những luận cứ thuyết phục, những cách tiếp cận có chiều sâu để giải thích đúng đường lối đổi mới và thực tiễn Việt Nam, thuyết phục bằng lý luận khoa học...

Tạp chí Lý luận Chính trị ra đời gắn liền với yêu cầu của công tác tư tưởng, lý luận, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng; đồng thời phản ánh những bước phát triển của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong các giai đoạn lịch sử.

Ấn phẩm tiền thân của Tạp chí Lý luận Chính trị là tạp chí Thông tin lý luận, thuộc Ban Nghiên cứu Lý luận Trung ương ra số đầu và Nội san Nghiên cứu của Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc cũng ra đời. Sau đó, hai ấn phẩm phát triển thành Tạp chí nghiên cứu và Tạp chí Nghiên cứu lý luận, đã góp phần cung cấp nguồn thông tin lý luận, phản ánh những vấn đề thực tiễn đặt ra, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ, đảng viên, góp phần phát triển tư duy lý luận của Đảng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thắng Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận Chính trị cho biết, bước vào thời kỳ đổi mới, hai Tạp chí đã phản ánh sinh động quá trình đổi mới tư duy, chuyển đổi cơ chế quản lý và xác lập nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, khẳng định, bảo vệ giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối đổi mới của Đảng.

Từ năm 2001, Tạp chí Lý luận Chính trị ra số đầu trên cơ sở hợp nhất tạp chí Thông tin lý luận và Nghiên cứu lý luận và đã có những bước tiến mới, khẳng định vai trò tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, nơi công bố những kết quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn.

Một dấu mốc trong quá trình phát triển là năm 2005, Hội đồng Biên tập Tạp chí được thành lập, do đồng chí Giám đốc Học viện làm Chủ tịch Hội đồng, thể hiện định hướng phát triển của tạp chí học thuật. Từ đó đến nay, Hội đồng Biên tập luôn được kiện toàn kịp thời. Qua Hội đồng Biên tập, Tạp chí luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc, định hướng thường xuyên của Lãnh đạo Học viện và các chuyên gia.

Với loại hình điện tử, Tạp chí đã thúc đẩy khả năng kết nối, tương tác giữa tác giả, nhà khoa học và bạn đọc, tăng tính cập nhật và mở rộng khả năng tiếp cận. Từ năm 2025 đã gắn mã DOI (viết tắt của Digital Object Identifier) cho bài viết, và kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, quốc tế.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Tạp chí Lý luận Chính trị đặt ra nhiệm vụ tiếp tục nâng cao chất lượng khoa học, mở rộng ảnh hưởng, phát triển năng lực số, tăng cường hội nhập quốc tế và đóng góp hiệu quả hơn vào nhiệm vụ chung của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thắng Lợi nêu rõ, nhiệm vụ hàng đầu là kiên định tôn chỉ, mục đích, nâng cao chất lượng khoa học và trách nhiệm chính trị; xây dựng Tạp chí trở thành diễn đàn khoa học có uy tín, hướng tới chuẩn mực xuất bản hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới và phát triển các ấn phẩm; xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ Tạp chí có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và tác phong chuyên nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, thay mặt Chính phủ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các đồng chí lãnh đạo Tạp chí Lý luận Chính trị.