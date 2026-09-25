Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Trong bối cảnh đó, công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, tuyên truyền và giáo dục lịch sử Đảng sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp cần được thống nhất nhận thức và cách làm đối với những vấn đề mới đặt ra…

Quang cảnh hội thảo khoa học.

Nhận định trên được PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đưa ra tại Hội thảo khoa học với chủ đề: “Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; lịch sử truyền thống ban, ngành, đoàn thể trong bối cảnh mới” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 25/9 tại TP Hồ Chí Minh.

Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: PGS.TS Lê Hải Bình; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; PGS.TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh...

PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu đề dẫn hội thảo.

Tham dự hội thảo có đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng; đại diện Thường trực một số Tỉnh ủy, Thành ủy; đại diện Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy MTTQ Việt Nam, cùng các nhà khoa học đến từ Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam; Viện Lịch sử Công an, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an; Viện Lịch sử Đảng; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy...

Theo PGS.TS Lê Hải Bình, đối với lịch sử Đảng bộ địa phương, vấn đề đặt ra là phải xác định đúng đối tượng, phạm vi, mốc thời gian, tên gọi và phương pháp xử lý mối quan hệ giữa lịch sử của các đơn vị trước sắp xếp với lịch sử của đơn vị mới, bảo đảm tính liên tục và kế thừa của lịch sử. Đối với lịch sử truyền thống các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy cũng đặt ra yêu cầu xác định đúng đối tượng, phạm vi nghiên cứu, lịch sử của các tổ chức tiền thân và làm rõ sự kế thừa truyền thống trong tổ chức mới.

Đặc biệt, quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với việc bảo toàn, quản lý và khai thác nguồn tư liệu lịch sử; xử lý các công trình đã hoàn thành, đang nghiên cứu hoặc chưa triển khai; đồng thời, tổ chức lại lực lượng làm công tác lịch sử Đảng trong điều kiện bộ máy và địa bàn có nhiều thay đổi.

“Thực tiễn cho thấy, giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị còn có sự khác nhau về tiến độ biên soạn, hệ thống tư liệu, mốc thời gian, cách xác định sự kiện, nhân vật và phương thức tổ chức thực hiện. Đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng, nhất là ở cơ sở, cũng có sự thay đổi, trong khi yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Điều đó đặt ra nhu cầu phải tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và từng bước thống nhất về nhận thức, quan điểm, phương pháp và cách làm”, PGS.TS Lê Hải Bình nhận định.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, phát biểu chào mừng hội thảo.

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, những năm qua, công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống của các địa phương, đơn vị luôn được TP Hồ Chí Minh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt và đạt nhiều kết quả quan trọng: các ấn phẩm nâng cao cả về số lượng và chất lượng; công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng được triển khai sâu rộng, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ số và lồng ghép giảng dạy học đường đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, sau sáp nhập, công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn thành phố còn gặp một số khó khăn như: đội ngũ cán bộ chuyên trách còn mỏng về số lượng, hầu hết là kiêm nhiệm; việc sắp xếp lưu trữ, bàn giao hồ sơ, tác động lớn đến công tác triển khai, tiến độ và chất lượng các công trình, ấn phẩm lịch sử Đảng tại địa phương.

“Thông qua kết quả của hội thảo khoa học quan trọng hôm nay, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đúc kết và vận dụng các giải pháp giá trị trong công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ban, ngành, đoàn thể trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp…, giúp cho công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ TP Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả tích cực trong thời gian tới”, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nói.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được 46 báo cáo, tham luận cùng các ý kiến trao đổi, thảo luận tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo; cán bộ trực tiếp làm công tác lịch sử Đảng; các nhà khoa học và đại biểu tham dự…

Các ý kiến đã tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, gắn lý luận với thực tiễn, giữa yêu cầu khoa học của công tác lịch sử Đảng với những vấn đề cụ thể đang đặt ra tại các địa phương, cơ quan, đơn vị sau sắp xếp đơn vị. Đặc biệt, các ý kiến đã tập trung làm rõ những vấn đề mới về nhận thức, đối tượng, phạm vi, tư liệu, phương pháp nghiên cứu; cách thức tổ chức lực lượng nghiên cứu, biên soạn các công trình lịch sử trong điều kiện mới.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận ý kiến tại hội thảo.

Thay mặt Ban Tổ chức hội thảo, PGS.TS Lê Hải Bình đã tổng kết và định hướng một số nội dung chủ yếu; trong đó thống nhất nhận thức về tính liên tục của lịch sử và nguyên tắc kế thừa lịch sử trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, củng cố chủ thể lãnh đạo, đội ngũ và cơ chế phối hợp để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lịch sử Đảng…

“Ban Tổ chức hội thảo mong muốn rằng sau hội thảo, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị có thể vận dụng những kết quả của hội thảo để nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và kịp thời xử lý những vấn đề mới phát sinh”, PGS.TS Lê Hải Bình nhấn mạnh.