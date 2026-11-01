Nâng cao chất lượng nắm bắt dư luận xã hội

Cấp ủy, chính quyền xã Mường Nhà nắm bắt dư luận nhân dân bản Nà Há thông qua đối thoại.

Là tỉnh miền núi, biên giới, nhiều dân tộc cùng sinh sống, điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng tiếp cận thông tin của người dân giữa các khu vực còn khác biệt. Quá trình phát triển, triển khai các chính sách và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội sát thực tế, kịp thời nhận diện những vấn đề người dân quan tâm. Đáp ứng yêu cầu đó, công tác tuyên giáo, dân vận của tỉnh chú trọng đổi mới phương thức nắm bắt, phân tích, dự báo dư luận theo hướng chủ động, thực chất, sát cơ sở; kết hợp giữa thu thập thông tin, khảo sát, đối thoại...

Mới đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn công tác nắm bắt dư luận xã hội cho đại biểu các đảng ủy trực thuộc tỉnh và các xã, phường. Nội dung tập huấn tập trung vào công tác dư luận xã hội trong tình hình mới; nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên không gian mạng; phương pháp điều tra dư luận xã hội; kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và phân tích dư luận xã hội.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thông qua tập huấn, đội ngũ làm công tác dư luận xã hội được bổ sung kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao khả năng phát hiện, phân tích, đánh giá tình hình; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng dư luận xã hội, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội.

Bên cạnh việc nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách, chất lượng nắm bắt dư luận còn phụ thuộc vào sự sâu sát của cán bộ tại cơ sở. Đây cũng là cách làm được xã Quài Tở chú trọng triển khai. Ban Thường vụ Đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách chi bộ các bản, thường xuyên bám sát địa bàn, nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ông Nhữ Duy Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết, thông qua gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với người dân, cấp ủy, chính quyền kịp thời ghi nhận tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề phát sinh và kiến nghị từ cơ sở.

Một trong những kênh nắm bắt dư luận được xã chú trọng là đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Tại hội nghị đối thoại với người dân bản Bông Ban (nay là Xuân Ban) vừa qua, các kiến nghị tập trung vào những vấn đề thiết thực như tranh chấp đất đai; đầu tư hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng; nguy cơ mất an toàn giao thông... Theo ông Nhữ Duy Đông, đối thoại trực tiếp không chỉ phát huy dân chủ ở cơ sở mà còn là kênh thiết thực để cấp ủy, chính quyền nắm bắt dư luận, phát hiện những bất cập trong quản lý, điều hành và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Không chỉ thông qua đối thoại trực tiếp, những phản ánh phát sinh trong sinh hoạt hằng ngày cũng là nguồn thông tin quan trọng để chính quyền cơ sở nắm bắt dư luận, kịp thời chấn chỉnh những bất cập. Tại xã Thanh An, ý kiến của người dân thôn Tân Biên về tình trạng mất mỹ quan khu vực chợ đầu cầu Tân Biên đã được chính quyền tiếp nhận, xử lý. Theo ông Lò Văn Thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Thanh An, sau khi nhận được phản ánh, xã giao bộ phận chuyên môn và Công an xã kiểm tra, trực tiếp nhắc nhở một số hộ dân quanh khu vực chợ; đồng thời tuyên truyền, yêu cầu không căng ô, dù, bạt qua đường gây mất trật tự, an toàn giao thông. Sau khi được vận động, nhắc nhở, các hộ dân đã tự giác tháo dỡ, trả lại cảnh quan cho khu vực chợ.

Cùng với các kênh thông tin trực tiếp tại cơ sở, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tăng cường khảo sát, điều tra dư luận xã hội nhằm nắm bắt những vấn đề được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm. Từ đầu năm đến nay, đơn vị triển khai khảo sát dư luận về thực hiện sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố; điều tra trực tuyến về tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tăng trưởng hai con số; điều tra dư luận về thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 27/2/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh...

Qua các đợt khảo sát, điều tra, cử tri và Nhân dân ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đối với việc triển khai các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống. Phát huy vai trò tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cũng tích cực tham gia nắm bắt dư luận từ cơ sở. Trong 9 tháng, MTTQ các cấp tổ chức trên 1.600 hội nghị tuyên truyền với hơn 124.000 lượt người tham dự; phối hợp tổ chức hội nghị “Nghe dân nói” với hơn 400 đại biểu. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 38 hội nghị đối thoại chính sách với 2.888 lượt người tham gia; Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 5 diễn đàn, hội nghị, tiếp nhận 31 kiến nghị... Đây là kênh bổ trợ quan trọng cho công tác nắm bắt dư luận xã hội.

Trong bối cảnh thông tin ngày càng đa dạng, Điện Biên cần tiếp tục đổi mới phương thức nắm bắt, phân tích, dự báo dư luận xã hội; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, cộng tác viên và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Quan trọng hơn, thông tin thu thập phải được kiểm chứng, chuyển đến đúng cơ quan có trách nhiệm và gắn với kết quả giải quyết kiến nghị. Khi tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, những vấn đề phát sinh được xử lý kịp thời, niềm tin và sự đồng thuận xã hội sẽ ngày càng được củng cố.