Nâng cao chất lượng kiểm sát nguồn tin về tội phạm

Trong các buổi giao ban, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 thường xuyên quán triệt, tăng cường trách nhiệm công tố ngay từ giai đoạn tiếp nhận, thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Qua nắm bắt thông tin phản ánh của người dân và các nguồn tin khác, VKSND khu vực 1 phát hiện đoạn đường phía trước công trường xây dựng Dự án Khu nhà ở thương mại Đoàn Kết, thuộc tổ dân phố Hùng Quốc Vương, phường Việt Trì, do Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập làm chủ đầu tư có dấu hiệu lấn chiếm lòng, lề đường. Trước tình hình đó, VKSND khu vực 1 đã thành lập Tổ công tác, phối hợp với đại diện UBND phường, Công an phường Việt Trì và đơn vị thi công tiến hành kiểm tra thực tế.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập đã dựng hàng rào tôn, cao khoảng 2,2m bao quanh toàn bộ phần dải phân cách và một phần lòng đường, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt, kinh doanh của người dân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trên cơ sở kiến nghị của VKSND khu vực 1, ngày 22/8/2026, các đơn vị chức năng của UBND phường Việt Trì tiến hành kiểm tra thực địa, yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập tháo dỡ lán trại, di chuyển hàng rào chắn ra khỏi lòng đường; đồng thời tập kết vật liệu xây dựng vào bên trong khu vực công trường, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.

Đây là một trong nhiều thông tin mà VKSND khu vực 1 đã chủ động nắm bắt, kiểm sát và xử lý ngay từ cơ sở, qua đó giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phát sinh, bảo vệ lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo đồng chí Đỗ Đức Thành - Viện trưởng VKSND khu vực 1, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 23/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hằng tuần, tại các buổi giao ban, lãnh đạo đơn vị quán triệt nội dung, kế hoạch công tác đến từng kiểm sát viên, cán bộ. Trong đó, yêu cầu tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra ngay từ giai đoạn tiếp nhận, thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và quy chế nghiệp vụ của ngành với tinh thần “4S" sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn, qua đó nâng cao chất lượng kiểm sát, bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Quá trình kiểm sát được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm các nguồn tin được thụ lý, giải quyết đúng thời hạn. Đơn vị đã ban hành 80/80 yêu cầu xác minh, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; ban hành 11 yêu cầu khởi tố vụ án, 7 yêu cầu khởi tố bị can; 2 yêu cầu kiểm tra, xác minh, thu thập chứng cứ để áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản; 8 yêu cầu phục hồi giải quyết nguồn tin tạm đình chỉ. Đồng thời, tiến hành 2 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Công an cấp xã và đã ban hành kết luận đề nghị xử lý những tồn tại, hạn chế tại các đơn vị.

Nhờ chủ động, chặt chẽ trong tiếp nhận, kiểm sát và giải quyết nguồn tin về tội phạm, các chỉ tiêu nghiệp vụ của VKSND khu vực 1 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đơn vị không để xảy ra trường hợp khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử oan, sai; không có vụ án đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội và không có vụ án Viện Kiểm sát truy tố nhưng Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội.

6 tháng đầu năm 2026, VKSND khu vực 1 đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết 126 nguồn tin về tội phạm do Cơ quan điều tra thụ lý. Đến nay, đã giải quyết 88 tin; trong đó, khởi tố vụ án hình sự 25 tin; không khởi tố 52 tin; tạm đình chỉ giải quyết 11 tin; còn 38 tin đang được giải quyết.