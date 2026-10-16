Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tăng sức hút bảo hiểm y tế

Người dân nên chủ động tham gia bảo hiểm y tế từ sớm để có sự bảo vệ khi cần chăm sóc sức khỏe. (Ảnh: VĂN ÚT)

Từ ngày 1/7, chính sách bảo hiểm y tế có nhiều điều chỉnh theo hướng mở rộng quyền lợi, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn. Người dân khám bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh cấp ban đầu như trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực hoặc trung tâm y tế không có giường bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí trong quy định thanh toán của bảo hiểm y tế.

Đối với người dân đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở cấp cơ bản trên toàn quốc mà khác nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu trên thẻ thì quyền lợi bảo hiểm y tế tiếp tục được bảo đảm.

Cụ thể, trường hợp điều trị nội trú được thanh toán 100% theo mức hưởng của thẻ. Với khám ngoại trú, người bệnh đến cơ sở khám, chữa bệnh mà trước ngày 1/1/2025 là bệnh viện tuyến huyện được hưởng 100% mức hưởng bảo hiểm y tế tùy theo danh mục và đối tượng hưởng.

Từ ngày 1/7/2026, người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám, chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu (trước đó là tuyến tỉnh) sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh trước đây chưa được thanh toán.

Những điều chỉnh này góp phần giảm gánh nặng chi phí, mở rộng cơ hội lựa chọn nơi khám, chữa bệnh và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Tuy nhiên, chính sách chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi quyền lợi được thực hiện đầy đủ, chất lượng chuyên môn được nâng lên và người bệnh cảm nhận rõ sự thuận tiện, tận tâm trong mỗi lần đến khám. Vì vậy, nâng cao chất lượng y tế cơ sở là yêu cầu quan trọng để củng cố niềm tin và tăng sức hút của bảo hiểm y tế.

Người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám, chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh trước đây chưa được thanh toán. (Ảnh: VĂN ÚT)

Tại Trạm Y tế xã Trường Long, thành phố Cần Thơ, việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh được triển khai theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm.

Trạm chú trọng chuẩn hóa quy trình chuyên môn, xây dựng môi trường khám bệnh an toàn, thân thiện; đồng thời phát huy mô hình bác sĩ gia đình trong quản lý các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản và bệnh tim mạch. Theo dõi sức khỏe thường xuyên giúp người bệnh kiểm soát bệnh tốt hơn, hạn chế biến chứng và giảm chi phí điều trị lâu dài.

Cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn, trạm từng bước cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và tạo điều kiện để nhân viên y tế đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới.

Việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, nhất là trong điều trị bệnh mạn tính và phục hồi chức năng, góp phần đa dạng hóa phương pháp chăm sóc sức khỏe. Công tác dự trù, cung ứng thuốc thuộc danh mục bảo hiểm y tế cũng được chú trọng nhằm bảo đảm người bệnh được sử dụng thuốc theo quy định, hạn chế tình trạng phải mua thuốc bên ngoài.

Sự thuận tiện trong tiếp cận dịch vụ cũng là yếu tố quan trọng. Trạm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng căn cước công dân gắn chip và VNeID trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế để rút ngắn thời gian làm thủ tục; đồng thời từng bước hướng đến tư vấn, khám, chữa bệnh từ xa.

Bên cạnh đó, thái độ phục vụ, tinh thần trách nhiệm và việc thực hiện quy tắc ứng xử luôn được chú trọng. Một quy trình rõ ràng, một lời hướng dẫn tận tình hay sự quan tâm đúng lúc đều góp phần tạo nên trải nghiệm tích cực, giúp người dân yên tâm lựa chọn và gắn bó với bảo hiểm y tế.

Từ góc độ cơ sở khám, chữa bệnh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Triều Việt, Phó Giám đốc Bệnh viện Trường đại học Y dược Cần Thơ cho rằng, bảo hiểm y tế có vai trò quan trọng trong hỗ trợ tài chính, nhất là đối với người mắc bệnh mạn tính, bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày với chi phí lớn.

Phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng, bao gồm nhiều loại thuốc và kỹ thuật điều trị hiện đại, góp phần giảm áp lực kinh tế cho người bệnh. Vì vậy, người dân nên chủ động tham gia bảo hiểm y tế từ sớm để có sự bảo vệ khi cần chăm sóc sức khỏe, thay vì đợi đến lúc mắc bệnh mới tham gia.

Để bảo hiểm y tế ngày càng phát huy vai trò là điểm tựa an sinh, cần sự đồng hành của cả cơ quan quản lý, cơ sở khám, chữa bệnh và người dân.

Chính sách tốt cần đi cùng chất lượng phục vụ tốt; quyền lợi được mở rộng cần được triển khai đầy đủ, minh bạch và thuận tiện.

Khi người bệnh được chăm sóc bằng chuyên môn vững vàng, thái độ tận tâm và dịch vụ phù hợp, niềm tin vào bảo hiểm y tế sẽ được củng cố. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tiến tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, bảo đảm mọi người có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế và góp phần xây dựng hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm.