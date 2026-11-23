Cán bộ Trạm Y tế xã Sam Mứn đo huyết áp cho người dân khi đến khám bệnh.

Đưa con đến tiêm chủng tại Trạm Y tế xã Sam Mứn, anh Lê Quang Điệt cho biết, sau sáp nhập, dân số của xã tăng lên nhưng việc đưa con đi tiêm phòng, khám bệnh vẫn thuận tiện. Hoạt động tiêm chủng được duy trì đều đặn, gia đình anh vẫn có thể đưa con đến Trạm khi cần chăm sóc sức khỏe.

Từ ngày 1/7/2026, tỉnh Điện Biên giải thể 17 điểm trạm y tế; đồng thời chuyển giao nguyên trạng 45 trạm y tế về UBND xã, phường quản lý. Trong quá trình kiện toàn tổ chức, trạm y tế tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh ban đầu; tiêm chủng; phòng, chống dịch và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Tại Sam Mứn, để duy trì hoạt động chăm sóc sức khỏe ở trạm chính và điểm trạm, việc phân công cán bộ, bố trí vật tư được thực hiện phù hợp với nhu cầu từng địa bàn. Bà Vũ Thị Oanh, Trưởng trạm Y tế xã Sam Mứn cho biết, Trạm đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, từng điểm trạm; đồng thời chú trọng bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ y sĩ. “Thực hiện công tác tiêm chủng, chúng tôi vẫn duy trì thường xuyên. Công tác khám, chữa bệnh được thực hiện hằng ngày”, bà Oanh chia sẻ.

Bên cạnh việc duy trì dịch vụ khám, chữa bệnh thường xuyên tại Trạm, người dân Sam Mứn còn được tiếp cận các đợt khám sức khỏe miễn phí do Trung tâm Y tế Thanh An tổ chức. Sau buổi khám và tư vấn sức khỏe, bà Lò Thị Lanh, ở bản Na Ten, xã Sam Mứn đã biết thêm về thể trạng của mình. Việc được bác sĩ trực tiếp thăm khám, tư vấn ngay tại địa phương giúp mỗi người dân như bà Lanh chủ động hơn trong theo dõi và chăm sóc sức khỏe.

Bác sĩ chuyên khoa I Hoàng Thị Mai Thông, Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế Thanh An cho biết, Trung tâm thường tổ chức hai đợt khám vào dịp cuối tuần hằng tháng. Một đợt diễn ra tại Trung tâm Y tế, nơi người dân được thực hiện các xét nghiệm, siêu âm và chụp X-quang theo chỉ định. Đợt còn lại, kíp khám mang máy siêu âm, thiết bị chụp X-quang xuống trạm y tế xã và bố trí kỹ thuật viên lấy mẫu máu tại chỗ. Có ngày, Trung tâm tiếp nhận khoảng 40 - 50 người đến khám. Mỗi đợt xuống cơ sở, cán bộ Trung tâm hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ tại trạm, giúp các trạm từng bước chủ động tổ chức khám cho người dân.

Trung tâm Y tế Thanh An triển khai khám bệnh miễn phí cho người dân thôn Hồng Cúm, xã Thanh An.

Theo thống kê, trong 10 tháng năm 2026, tại địa bàn do Trung tâm Y tế Thanh An phụ trách, tuyến xã thực hiện 72.774 lượt khám, chiếm gần hai phần ba tổng số 112.765 lượt khám. Cùng thời gian, Trung tâm ghi nhận 6.051 lượt điều trị nội trú, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước; công suất sử dụng giường bệnh đạt 101,8%.

Đối với người bệnh phải điều trị nội trú, khoảng cách từ nhà đến cơ sở y tế ảnh hưởng trực tiếp đến việc chăm sóc thời gian nằm viện. Ở bản Nậm Chua, xã Nà Hỳ, khi em Vàng Thị Si mắc quai bị, gia đình đã nhanh chóng đưa em đến Trung tâm Y tế Nậm Pồ. Được chăm sóc ngay tại địa phương, em có điều kiện được các y, bác sĩ theo dõi, người thân thuận tiện đi lại chăm nom. Sau thời gian điều trị, sức khỏe của Si hồi phục và em được xuất viện.

Em Vàng Thị Si (xã Nà Hỳ) được cán bộ Trung tâm Y tế Nậm Pồ thăm khám và điều trị.

Ngoài hoạt động khám, chữa bệnh tại trung tâm, hệ thống phòng khám đa khoa khu vực góp phần đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân ở các địa bàn xa. Trong tháng 10/2026, Trung tâm Y tế Nậm Pồ và phòng khám đa khoa khu vực tiếp nhận 4.004 lượt khám; trong đó, các phòng khám khu vực thực hiện 1.240 lượt, chiếm 31%. Các dịch vụ cận lâm sàng như siêu âm, chụp X-quang và xét nghiệm sinh hóa được triển khai với hàng nghìn lượt được khám, chẩn đoán; điện tim, nội soi tai mũi họng và nội soi đường tiêu hóa được thực hiện theo chỉ định. Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh giúp bác sĩ có thêm căn cứ để quyết định trường hợp theo dõi, điều trị tại chỗ hay cần chuyển tuyến.

Cùng với hoạt động khám, chữa bệnh thường xuyên, Trung tâm Y tế Nậm Pồ hỗ trợ trạm y tế các xã Chà Tở, Nà Hỳ, Nà Bủng và Mường Chà thực hiện khám, tư vấn sức khỏe miễn phí theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị. Hoạt động này giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại xã, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ y tế cơ sở trao đổi, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn từ tuyến trên.

Người dân được chăm sóc sức khỏe, điều trị chuyên khoa tại cơ sở y tế.

Theo bác sĩ Lê Quang Điện, Giám đốc Trung tâm Y tế Nậm Pồ, để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở tuyến cơ sở, cần bảo đảm đủ nhân lực, nhất là bác sĩ có trình độ chuyên môn vững, cùng với đó là đầu tư trang thiết bị phù hợp. Đây là những điều kiện mà các đơn vị y tế cơ sở còn gặp khó khăn. Tại một số trạm y tế xã, cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều công việc, từ khám, chữa bệnh đến tiêm chủng, phòng, chống dịch và công tác dân số. Trong khi đó, trang thiết bị ở một số nơi còn thiếu, chưa đồng bộ; chính sách thu hút, đãi ngộ đối với cán bộ y tế cơ sở còn những hạn chế.

Sau khi chuyển về UBND xã quản lý trực tiếp, trạm y tế cần tiếp tục được quan tâm bố trí nhân lực, đầu tư trang thiết bị phù hợp với quy mô dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của từng địa bàn, từng điểm trạm. Sự phối hợp, hỗ trợ chuyên môn giữa trung tâm y tế và trạm y tế xã cần được duy trì thường xuyên để nâng cao khả năng khám, chữa bệnh ngay từ tuyến đầu. Với người dân ở thôn, bản xa, hiệu quả của việc củng cố y tế cơ sở thể hiện qua những việc thiết thực hằng ngày, từ đưa con đi tiêm đúng lịch đến được khám, điều trị các bệnh thông thường thuận lợi. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi ngay ở cơ sở.