Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT

Cán bộ Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu hướng dẫn nhân dân lấy số khám bệnh BHYT tự động.

Từ đầu giờ sáng, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộc Châu đã có đông người dân đến khám, chữa bệnh BHYT. Người bệnh chỉ cần xuất trình căn cước gắn chíp. Sau thao tác quét, thông tin được tự động cập nhật vào phần mềm của bệnh viện, rút ngắn thời gian đăng ký. Được cán bộ bệnh viện hướng dẫn lấy số thứ tự tự động tại kiosk, chị Hà Thị Tân, xã Tân Yên, nhanh chóng hoàn thành thủ tục đăng ký khám. Chị Tân chia sẻ: Bây giờ đi khám bệnh rất thuận tiện, chỉ cần căn cước hoặc sử dụng VNeID, VssID trên điện thoại là có thể đăng ký khám, chữa bệnh BHYT. Thủ tục nhanh hơn, người bệnh đỡ phải chờ đợi.

Sự thuận tiện từ những thay đổi trong quy trình là điều người bệnh dễ dàng cảm nhận. Nhưng giá trị lớn hơn của BHYT còn thể hiện rõ khi người bệnh không may mắc bệnh nặng, phải điều trị dài ngày, sử dụng thuốc và các kỹ thuật y tế có chi phí cao. Đặc biệt, tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, tấm thẻ BHYT trở thành điểm tựa quan trọng, giúp người bệnh có điều kiện tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật, thuốc điều trị, đồng thời giảm đáng kể áp lực tài chính cho gia đình.

Bác sĩ CKI Hoàng Thanh Hà, Trưởng Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết: Nhờ BHYT hỗ trợ phần lớn chi phí, nhiều bệnh nhân có điều kiện tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao, các loại thuốc cần thiết và được chăm sóc toàn diện. Khoa luôn tạo điều kiện để người bệnh được điều trị tốt nhất và bảo đảm đầy đủ quyền lợi BHYT theo quy định.

Thực hiện đăng ký khám bệnh BHYT cho nhân dân tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu.

Trường hợp ông Nguyễn Phương Đoài, 80 tuổi, ở tổ dân phố 6, phường Mộc Sơn, là một ví dụ. Có bệnh nền tiểu đường, sau một vụ tai nạn, ông bị chấn thương sọ não và nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau nhiều ngày được các y, bác sĩ Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc tích cực cứu chữa, sức khỏe của ông đã chuyển biến rõ rệt. Bà Nguyễn Thị Thúy Cảnh, con gái ông Đoài, chia sẻ: Khi nhập viện, bố tôi rất nguy kịch. Nhờ các bác sĩ tận tình cứu chữa, đến nay sức khỏe của bố đã bình phục nhiều. Chi phí điều trị được BHYT chi trả gần như toàn bộ nên gia đình cũng giảm được rất nhiều gánh nặng về kinh tế, yên tâm điều trị.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộc Châu là bệnh viện hạng II, có 4 phòng chức năng, 18 khoa chuyên môn; quy mô 310 giường, tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu điều trị nội trú, Bệnh viện đã phải kê 400 giường bệnh. Để nâng cao chất lượng phục vụ, bệnh viện tập trung đào tạo nguồn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, y, bác sĩ; đầu tư trang thiết bị, triển khai kỹ thuật mới đến chuyển đổi số trong quản lý, khám, chữa bệnh. Hiện nay, Bệnh viện có 241 cán bộ, y sĩ, bác sĩ, nhân viên, người lao động. Nhiều cán bộ đang được cử đào tạo chuyên khoa, nâng cao trình độ chuyên môn. Bệnh viện cũng thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng; học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung ương.

Cùng với nâng cao chất lượng nhân lực, nhiều trang thiết bị y tế được đầu tư, như hệ thống phẫu thuật nội soi; hệ thống nội soi tiêu hóa; hệ thống xét nghiệm máu, miễn dịch trên hệ thống máy sinh hóa tự động, các loại siêu âm ổ bụng tổng quát, doppler mạch máu, tuyến giáp; chụp CT Scanner, siêu âm Doppler tim và mạch máu... Trên nền tảng đó, bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật, dịch vụ chuyên môn như phẫu thuật nội soi khâu điểm bám PCL; phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo sau; phẫu thuật mở ống mật chủ lấy sỏi đường mật, nội soi tán sỏi đường mật; kỹ thuật PICC LINE, đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm từ ngoại biên; phẫu thuật kết hợp xương ít xâm lấn; phẫu thuật thay khớp gối, khớp háng; phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp bằng dao siêu âm; tán sỏi thận qua da, tán sỏi niệu quản ngược dòng bằng laser, tán sỏi thận ống mềm, xét nghiệm PCR… Đối với những ca bệnh phức tạp, bệnh viện kết nối với các bệnh viện tuyến Trung ương để hội chẩn từ xa, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và hạn chế chuyển tuyến. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã khám, điều trị cho hơn 67.400 lượt người, trong đó khoảng 90% là khám, chữa bệnh BHYT.

Bác sĩ Khoa Hồi sức - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu thăm khám cho bệnh nhân.

Bên cạnh nâng cao năng lực chuyên môn, bệnh viện duy trì cung ứng thuốc thiết yếu, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh; tăng cường kiểm tra việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý tại các khoa lâm sàng. Đồng thời, bệnh viện cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai bệnh án điện tử; nâng cấp phần mềm HIS, hệ thống máy tính và hạ tầng internet; thực hiện liên thông dữ liệu với cơ quan BHXH, phục vụ giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Dinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộc Châu, cho biết: Để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, bệnh viện tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện hệ thống dữ liệu và đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử. Đồng thời, bảo đảm liên thông dữ liệu với cơ quan BHXH, tạo thuận lợi cho người bệnh và công tác thanh quyết toán BHYT.

Việc Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đã giúp người dân có thêm cơ hội được khám, điều trị với các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm chuyển tuyến và được bảo đảm tốt hơn quyền lợi từ chính sách BHYT.