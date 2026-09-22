Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra theo hướng 'phòng ngừa và kiến tạo'

Chánh Thanh tra thành phố Tô Văn Hùng phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: VINH ANH

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Chánh Thanh tra thành phố Tô Văn Hùng cho biết, thực tiễn công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay đặt ra cho ngành Thanh tra những yêu cầu, nhiệm vụ rất mới và đòi hỏi ngày càng cao. Hoạt động thanh tra đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ tư duy "phát hiện và xử lý" sang định hướng "phòng ngừa - kiến tạo".

Theo Chánh Thanh tra thành phố, trong toàn bộ quy trình thanh tra, kết luận thanh tra là sản phẩm cốt lõi, là "thước đo" đánh giá năng lực, bản lĩnh, sự tinh thông nghiệp vụ và tính khách quan của cơ quan thanh tra, cũng như của từng trưởng đoàn, thành viên đoàn thanh tra.

Tuy nhiên, công tác xây dựng kết luận thanh tra thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Một số kết luận mới chỉ phản ánh được "phần ngọn" của vấn đề.

Vì vậy, tọa đàm có ý nghĩa hết sức thiết thực, giúp Thanh tra thành phố nhìn nhận, đánh giá khách quan thực trạng, mổ xẻ những "nút thắt" và tìm ra giải pháp căn cơ nhằm nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành trong tình hình mới.

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: VINH ANH

Tại tọa đàm, các tham luận tập trung chỉ ra những hạn chế trong công tác nghiệp vụ chuyên môn, từ khâu khảo sát, thu thập thông tin, xây dựng dự thảo đến hoàn thiện ban hành kết luận thanh tra.

Qua đó, đề xuất các giải pháp chuyên môn sâu; làm rõ phương hướng để đội ngũ cán bộ thanh tra vừa am hiểu pháp luật, vừa có năng lực phân tích chính sách, am hiểu kinh tế - xã hội và thực tiễn vận hành của từng lĩnh vực.

Sau tọa đàm, Thanh tra thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, bài học kinh nghiệm để chuyển hóa thành các kiến nghị, quy trình nghiệp vụ chuẩn hóa, áp dụng ngay vào thực tiễn công tác xây dựng kết luận thanh tra tại đơn vị.