Nâng cao chất lượng hướng dẫn viên du lịch

Lớp tập huấn kỹ năng cho hướng dẫn viên du lịch do Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố tổ chức tại xã Bù Gia Mập.

Với các nội dung tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về du lịch, thương mại, công nghệ thông tin, chuyển đổi số…, các học viên được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng giao tiếp, xử lý những tình huống trong quá trình phục vụ trong ngành du lịch, từng bước chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố.

Chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực du lịch

Các lớp tập huấn được Trung tâm XTĐTTMDL thành phố phối hợp với Trường đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, với các chuyên đề như: Từ thuyết minh viên tại điểm đến người kể chuyện văn hóa du lịch địa phương; Kỹ năng xây dựng nội dung thuyết minh du lịch kể chuyện sáng tạo; Kỹ năng trình bày cuốn hút và xử lý các tình huống thường gặp tại các điểm du lịch; Thực hành mô phỏng thuyết minh tuyến điểm du lịch Đồng Nai.

Là một trong những giảng viên trực tiếp giảng dạy tại các buổi tập huấn, Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Thương, giảng viên Khoa Quản trị du lịch và khách sạn, Trường đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Thời gian qua, trường đã kết hợp với Trung tâm XTĐTTMDL thành phố Đồng Nai tổ chức các lớp tập huấn nhằm chuẩn hóa nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên và thuyết minh viên; đồng thời trang bị kiến thức về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trang bị những kỹ năng mới để nâng cao hiệu quả quảng bá, phục vụ du khách và thích ứng với xu hướng phát triển của ngành. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để xây dựng nguồn nhân lực du lịch chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Đồng Nai trong giai đoạn mới.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Thương, hướng dẫn viên và thuyết minh viên tại điểm là những người trực tiếp truyền tải giá trị của điểm đến với du khách. Họ không chỉ cung cấp thông tin mà còn kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người địa phương, góp phần tạo nên trải nghiệm đáng nhớ. Chất lượng của đội ngũ này ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh, uy tín và sức hấp dẫn của điểm đến. Vì vậy, đầu tư phát triển nguồn nhân lực hướng dẫn, thuyết minh là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của du lịch địa phương.

Nâng cao chất lượng phục vụ trong giai đoạn mới

Thành phố Đồng Nai đang sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú với hệ thống di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các khu du lịch sinh thái, văn hóa, cộng đồng cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn.

Sự kết nối giữa các giá trị văn hóa, lịch sử và tài nguyên du lịch không chỉ tạo ra những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn mà còn đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch. Đặc biệt là đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại điểm, những người trực tiếp tiếp xúc, giới thiệu và lan tỏa hình ảnh quê hương, con người Đồng Nai đến với du khách.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, bà Trần Thị Thu Trang, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm XTĐTTMDL thành phố cho biết: Trung tâm đã phối hợp cùng các đơn vị đào tạo để tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm nhằm trang bị, cập nhật kiến thức về nghiệp vụ hướng dẫn, kỹ năng thuyết minh, kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, kiến thức văn hóa - lịch sử địa phương và các kỹ năng cần thiết khác để nâng cao chất lượng phục vụ du khách trong giai đoạn mới.

Theo bà Trần Thị Thu Trang, việc tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho hướng dẫn viên du lịch tại điểm trên địa bàn thành phố cũng là một trong những nhiệm vụ mà Trung tâm XTĐTTMDL thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mạnh đã nêu vấn đề phát triển nguồn nhân lực du lịch. Nghị quyết nêu rõ, tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động du lịch có kỹ năng nghề, ngoại ngữ, công nghệ số và tác phong chuyên nghiệp; chú trọng nguồn nhân lực phục vụ các loại hình du lịch có giá trị gia tăng cao như: du lịch quá cảnh, du lịch thể thao, du lịch sinh thái cao cấp. Đồng thời tập trung bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về du lịch, văn hóa kinh doanh, kỹ năng giao tiếp ứng xử… cho lực lượng lao động trực tiếp phục vụ du khách, cộng đồng địa phương. Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên am hiểu, chuyên nghiệp tại các di tích lịch sử, khu, điểm du lịch.