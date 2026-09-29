Nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ tàu

Thực hiện tập huấn nội dung đấu tranh bảo vệ sức sống tàu, thay vì truyền đạt một chiều theo cách truyền thống, tổ giáo viên đã sử dụng đội hình mẫu và các mô hình huấn luyện mô phỏng sát với thực tiễn trên tàu. Tiếng còi báo động hú vang, nước phun xối xả, khẩu lệnh rõ ràng, đanh chắc, tiếng chân người cơ động rầm rập... Không khí lớp tập huấn hừng hực khí thế như đang cùng chiến đấu để bảo vệ con tàu.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 628 (Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân) làm mẫu huấn luyện bắn súng ĐKZ trên tàu.

Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 11, Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển cho biết: “Chúng tôi thấy các đồng chí giáo viên có tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn, phương pháp truyền đạt rất tốt, dễ hiểu. Các đồng chí còn chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đây là những kiến thức thiết thực để học viên lớp tập huấn vận dụng hiệu quả khi về đơn vị”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong quá trình tập huấn, đội ngũ giáo viên đã chú trọng phân tích, hướng dẫn và đi đến thống nhất việc duy trì thực hiện hệ thống sổ sách, văn kiện, tổ chức, phương pháp huấn luyện theo từng nội dung. Trong đó tập trung vào xây dựng kế hoạch, tổ chức bắn đạn thật trên biển và tổ chức, phương pháp huấn luyện chuyên ngành tàu. Đặc biệt, các giáo viên phân tích, hướng dẫn kỹ cách xử trí những tình huống cơ bản như: Tình huống phòng không, tình huống phòng thủy lôi và tình huống đối phương sử dụng vũ khí công nghệ cao... Quá trình trao đổi, thảo luận giữa giáo viên và học viên đã giúp đội ngũ cán bộ ngành tàu toàn quân hiểu rõ và nắm chắc các bước xử trí tình huống khó trong điều kiện phức tạp trên biển cũng như trong không gian chật hẹp của tàu.

Trung tá Hồ Minh Tuấn, Hải đội trưởng Hải đội 315, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân, giáo viên lớp tập huấn chia sẻ: "Trong bài giảng, chúng tôi tập trung vào các bước cơ bản trong xử trí tình huống phòng không, phòng, chống thủy lôi cho tàu và biên đội tàu mặt nước... Đây là nội dung quan trọng nhằm thống nhất cho sĩ quan chỉ huy tàu cũng như chỉ huy biên đội tàu về thứ tự các bước trong xử trí các tình huống, đặc biệt là trong điều kiện tác chiến hiện nay với xu thế phát triển của các loại vũ khí công nghệ cao, các loại tên lửa và phương tiện bay không người lái (UAV)".

Cùng với học tập, nghiên cứu những nội dung chuyên ngành, học viên tham gia lớp tập huấn chuyên ngành tàu toàn quân năm 2026 còn được tham quan tàu chính quy, mẫu mực tại Lữ đoàn 172. Tại các tàu của Lữ đoàn 172, hệ thống sổ sách, văn kiện được ghi chép đúng quy định; trang bị, vật tư, hệ thống bảng, biển và các đồ dùng phục vụ sinh hoạt, học tập được bố trí gọn gàng, thống nhất, thuận lợi cho việc sinh hoạt, học tập, công tác của bộ đội. Việc tổ chức tham quan các tàu mẫu là cơ sở để thống nhất nội dung vận dụng, bổ sung vào bộ Quy chế xây dựng tàu chính quy, mẫu mực của các đơn vị trong toàn quân. “Nội dung xây dựng tàu chính quy, mẫu mực của Quân chủng Hải quân bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Vũ khí, trang bị kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sắp xếp các khoang, phòng gọn gàng, khoa học, thống nhất. Chúng tôi sẽ tiếp thu các nội dung có thể vận dụng được để xây dựng tàu chính quy, mẫu mực, bảo đảm phù hợp với các tàu của Bộ đội Biên phòng trong thời gian tới”, Thượng tá Nguyễn Văn Quyết, Phó hải đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Hải đoàn Biên phòng 28, Bộ đội Biên phòng, khẳng định.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, để phục vụ tốt nhất cho tập huấn chuyên ngành tàu toàn quân năm 2026, Bộ Tham mưu Hải quân đã chủ động xây dựng các kế hoạch, triển khai toàn diện, đồng bộ các công việc. Ban tổ chức làm tốt công tác chuẩn bị, duy trì điều hành lớp tập huấn theo đúng chương trình, kế hoạch. Tổ giáo viên tích cực xây dựng, thục luyện giáo án, luyện tập đội mẫu, bồi dưỡng phương pháp truyền đạt; tổ chức lên lớp các nội dung bảo đảm chất lượng. Đội ngũ cán bộ tham gia lớp tập huấn có tinh thần học tập tốt, chấp hành nghiêm các quy định, nắm chắc nội dung. Kết quả bắn đạn thật trên biển của lớp tập huấn đạt loại giỏi, an toàn tuyệt đối.

Tập huấn chuyên ngành tàu toàn quân năm 2026 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Kết quả tập huấn là cơ sở quan trọng để các đơn vị điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình, phương pháp tổ chức huấn luyện bảo đảm sát thực tế, phù hợp với từng địa bàn, nhiệm vụ và vũ khí, trang bị; đồng thời đẩy mạnh xây dựng tàu chính quy, mẫu mực, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của yêu cầu nhiệm vụ.