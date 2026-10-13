Nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở biên giới Điện Biên

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tổ chức tập huấn điều lệnh, xây dựng chính quy khối cơ quan Biên phòng tỉnh. Ảnh: Anh Dũng

Nhiệm vụ công tác biên phòng trên tuyến biên giới Điện Biên gắn với nhiều nội dung như nắm tình hình, quản lý địa bàn, tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với tội phạm, vận động nhân dân và phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh. Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên xác định công tác huấn luyện phải hướng vào nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời gắn với xây dựng chính quy và duy trì sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy, nội dung huấn luyện được đơn vị xây dựng phù hợp với từng đối tượng, chức trách và đặc điểm địa bàn. Các mô hình học cụ và phương tiện trực quan được sử dụng trong quá trình giảng dạy, giúp bộ đội nắm được trình tự, động tác trước khi bước vào luyện tập. Trong đó, thực hành được coi trọng nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ chuyển kiến thức thành kỹ năng thực hiện nhiệm vụ. Kết quả từng nội dung được kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm kịp thời để các đơn vị và bản thân mỗi quân nhân nhận diện được hạn chế, tiếp tục luyện tập nâng cao khả năng thực hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp, nội dung huấn luyện tập trung vào năng lực tham mưu, chỉ huy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chương trình gồm giáo dục chính trị, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tham mưu tác chiến và huấn luyện, phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh. Theo đó, các cán bộ được tập huấn điều lệnh đội ngũ, Điều lệnh quản lý bộ đội, kỹ thuật bắn súng ngắn K54; nghiên cứu quy trình xử lý vụ việc, chủ trương và đối sách trong quản lý, bảo vệ biên giới. Các nội dung này gắn trực tiếp với chức trách của từng cán bộ, giúp nâng cao khả năng tổ chức, điều hành và xử trí công việc trên cương vị được giao.

Trên thao trường, các nội dung kỹ thuật bắn súng, võ thuật biên phòng, kỹ thuật và chiến thuật được tổ chức theo từng khoa mục. Cán bộ hướng dẫn, bộ đội thực hành và sửa tập; các tổ, đội luyện tập phối hợp theo hiệu lệnh, bảo đảm đúng động tác và an toàn. Ở nội dung chiến thuật, bộ đội được rèn luyện khả năng xác định vị trí, nhiệm vụ trong đội hình và cách xử trí phù hợp với điều kiện địa hình rừng núi.

Bên cạnh đó, nội dung huấn luyện nghiệp vụ được triển khai gắn với công tác cơ sở như điều tra cơ bản, trinh sát Biên phòng, phòng, chống ma túy và tội phạm. Bộ đội được rèn luyện kỹ năng vận động quần chúng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có tôn giáo; cập nhật các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh và giấy tờ tại cửa khẩu. Các tổ luyện tập gác, quan sát, tuần tra; các phân đội thực hành phương án phục kích, tập kích. Qua từng nội dung, kiến thức được củng cố bằng thao tác cụ thể theo vị trí, nhiệm vụ. Đồng thời, những nội dung đã tập huấn, đơn vị tiếp tục đưa vào công tác luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, từ quán triệt nhiệm vụ đến triển khai lực lượng, từng bộ phận xác định rõ phần việc, thực hiện đúng trình tự và phối hợp với các lực lượng liên quan.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Nhà luyện tập thao tác, hiệp đồng sử dụng các loại hỏa lực, trong đó có thực hành khẩu đội cối 60mm. Ảnh: Anh Dũng

Cùng với công tác huấn luyện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cũng chủ động lựa chọn cán bộ, chiến sĩ tham gia hội thi, hội thao chuyên ngành để có thêm điều kiện rèn luyện chuyên môn, kiểm tra khả năng thực hành và học hỏi kinh nghiệm trong môi trường huấn luyện rộng hơn.

Kết quả kiểm tra ở cấp đơn vị có 100% cán bộ, chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó, 75% khá, giỏi. Đây là cơ sở để các đơn vị tiếp tục điều chỉnh nội dung, phương pháp huấn luyện, tập trung vào những kỹ năng cán bộ, chiến sĩ thường xuyên sử dụng trong thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Bùi Xuân Kiều, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang cho biết: “Ở đồn, nội dung huấn luyện gắn với nhiệm vụ của từng tổ, đội và đặc điểm địa bàn. Chúng tôi yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nắm chắc quy trình, rõ phần việc, phối hợp chặt chẽ trong từng hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới. Cách tổ chức ở đồn hướng nội dung học tập vào yêu cầu cụ thể tại địa bàn được giao”.

Đại tá Phạm Hồng Giang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: “Đơn vị xây dựng nội dung huấn luyện kết hợp giáo dục chính trị, pháp luật với rèn luyện kỹ năng quân sự, nghiệp vụ. Cán bộ, chiến sĩ được học các chuyên đề về bảo vệ Tổ quốc, giữ vững biên giới quốc gia; đồng thời rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, phấn đấu xứng danh ‘Bộ đội Cụ Hồ’. Qua đó, giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ nắm chắc chức trách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.