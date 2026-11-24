Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; tăng cường luyện tập, diễn tập và nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng, lực lượng vũ trang Thủ đô từng bước nâng cao trình độ, khả năng tác chiến, sẵn sàng xử trí hiệu quả các tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc Thủ đô trong mọi tình huống.

Chủ động trên thao trường

Từ sáng sớm, các quân nhân chuyên nghiệp mới tuyển dụng thuộc khối chiến đấu của Trung đoàn 692 đã có mặt tại thao trường, sẵn sàng bước vào kiểm tra bắn đạn thật bằng súng tiểu liên STV-380. Kết thúc bài bắn, 100% quân nhân đạt yêu cầu, trong đó kết quả khá, giỏi chiếm tỷ lệ cao.

Lực lượng vũ trang phường Hai Bà Trưng luyện tập sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Hữu Thu

Không chỉ tại các đơn vị chủ lực, công tác huấn luyện ở cấp cơ sở cũng được triển khai tích cực, sát đặc điểm địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Những ngày đầu tháng 11-2026, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Mai khẩn trương luyện tập, chuẩn bị cho cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Trọng tâm là vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử trí tình huống.

Thượng tá Vũ Nam Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Mai thông tin: “Đơn vị đã tổ chức tổng duyệt các nội dung theo kế hoạch, kịch bản. Trong đó, nội dung ra mắt lực lượng dân quân tự vệ khi chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và thực binh “Vòm phòng không bền vững” được chuẩn bị chặt chẽ. Qua tổng duyệt, lãnh đạo địa phương và Ban Chỉ huy quân sự xã có điều kiện đánh giá mức độ chuẩn bị, khả năng tổ chức thực hành và sự phối hợp giữa các lực lượng; đồng thời kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án, bảo đảm cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra và an toàn tuyệt đối”.

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện thường xuyên, nhiều tháng qua, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tích cực luyện tập, chuẩn bị cho cuộc diễn tập tác chiến “Vòm phòng không bền vững” năm 2026 (VK-26).

Tăng cường luyện tập, diễn tập sát thực tế

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, các cơ quan, đơn vị chủ động cụ thể hóa nội dung, chương trình sát với chức năng, nhiệm vụ. Trọng tâm là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện khai thác, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật; nâng cao khả năng phát hiện, theo dõi, xử trí mục tiêu và phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng.

Ở cơ sở, huấn luyện dân quân tự vệ, diễn tập chiến đấu phòng thủ được gắn chặt với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, bảo đảm khả năng huy động, tổ chức lực lượng khi có tình huống. Trước yêu cầu nhiệm vụ đa dạng, công tác huấn luyện được tổ chức linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, tránh dàn trải, hình thức.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Thạo, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẳng định: “Yêu cầu đặt ra là các lực lượng phải tăng cường phối hợp, hiệp đồng, chủ động rèn luyện khả năng đối phó với hình thái chiến tranh công nghệ cao. Trong đó, công tác hiệp đồng phải được tổ chức chặt chẽ ngay từ thời bình, bảo đảm khả năng đánh địch rộng khắp, từ xa đến gần, trên mọi địa bàn, trong mọi tình huống”.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành công tác huấn luyện; đổi mới nội dung, phương pháp, tổ chức huấn luyện sát với đặc điểm địa bàn, đối tượng và yêu cầu nhiệm vụ.

Trong đó, chú trọng kết hợp huấn luyện cơ bản với chuyên sâu, huấn luyện cá nhân với hiệp đồng; lấy thực hành làm trọng tâm, tăng cường luyện tập, diễn tập sát thực tế. Cùng với đó, quan tâm đầu tư, củng cố thao trường, bãi tập, mô hình học cụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và sáng kiến cải tiến kỹ thuật; bảo đảm đầy đủ vũ khí, trang bị cùng các mặt hậu cần, kỹ thuật.

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên rà soát, bổ sung phương án, nâng cao khả năng cơ động, xử trí linh hoạt các tình huống. Công tác huấn luyện được gắn chặt với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Từ thao trường huấn luyện đến luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, từ các nội dung thực hành đến những cuộc diễn tập, mỗi nhiệm vụ đều góp phần rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ và ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Huấn luyện sát thực tế, tổ chức đồng bộ, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ chính là nền tảng để lực lượng vũ trang Thủ đô nâng cao sức mạnh tổng hợp, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Thủ đô Hà Nội trong mọi tình huống.