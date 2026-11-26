Quang cảnh hội nghị - Ảnh: H.T

Trong năm 2026, Hội Luật gia các tỉnh, thành phố trong cụm đã bám sát nhiệm vụ chính trị và chương trình công tác của Hội Luật gia Việt Nam, chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn, đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Nổi bật, hội đã tổ chức, tham gia 75 hội nghị, hội thảo, cuộc họp về xây dựng chính sách, pháp luật; tham gia xây dựng thẩm định, rà soát, kiểm tra gần 1.500 lượt văn bản. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục đổi mới, hướng về cơ sở; tổ chức 36 cuộc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho gần 7.000 lượt người; biên soạn, cấp phát và phân phối trên 332.000 văn bản tài liệu, sổ tay, sách pháp luật các loại. Hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, hòa giải ở cơ sở cũng được hội chú trọng nhằm đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người dân.

Các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động hội - Ảnh: H.T

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động hội, đồng thời chỉ ra những khó khăn, hạn chế cần khắc phục.

Năm 2027, Hội Luật gia các tỉnh, thành phố trong cụm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội và hội viên trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đơn vị đã thực hiện nghi thức chuyển giao nhiệm vụ - Ảnh: H.T

Tại hội nghị, các đơn vị đã thực hiện nghi thức chuyển giao nhiệm vụ Cụm trưởng cho Hội Luật gia tỉnh Gia Lai, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và quyết tâm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động thi đua trong năm tới.