Nâng cao chất lượng hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường

Tham dự có các đồng chí: Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Lớp bồi dưỡng tập trung vào các nội dung: kinh nghiệm phối hợp giữa HĐND với UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng; phát triển kinh tế - xã hội địa phương; giám sát đất đai, tài nguyên, môi trường; ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động đại biểu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, chủ động trao đổi, tiếp thu kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã. Chú trọng đổi mới phương pháp xây dựng nghị quyết sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả giám sát, tiếp xúc cử tri, giải quyết kiến nghị của nhân dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh dự kiến tổ chức 13 lớp với 1.012 học viên là đại biểu HĐND 56 xã, phường trong toàn tỉnh, chia thành 4 đợt, đợt đầu tiên gồm 3 lớp diễn ra từ 12 - 16/10.