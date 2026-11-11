Nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 15/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn bản của Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 30/9/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Theo báo cáo của xã Vĩnh An, việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập được địa phương triển khai thực hiện bài bản, bảo đảm dân chủ, minh bạch, đúng nguyên tắc của Đảng, quy định của Nhà nước.

Toàn xã đã giảm từ 14 đơn vị sự nghiệp công lập xuống còn 6 đơn vị, giảm 57,1%. Trong đó, khối trường học giảm từ 9 trường xuống còn 3 trường, giảm 66,67%; khối y tế giảm từ 3 trạm y tế xuống còn 1 trạm, giảm 66,67%.

Xã cũng đã kết thúc hoạt động 9 chi bộ cơ sở trường học để thành lập 3 Đảng bộ cơ sở trường học và tổ chức 9 chi bộ trực thuộc; kết thúc 2 chi bộ liên cơ quan để lập 9 chi bộ phòng, ban chuyên môn; điều chỉnh kịp thời mô hình chi bộ y tế, quân sự phù hợp quy định của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh An báo cáo tại buổi làm việc.

Đồng chí Phùng Huy Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh An báo cáo tại buổi làm việc.

Từ việc sắp xếp đó, toàn xã đã giảm 40,6% số lượng lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập; giảm từ 32 người xuống còn 19 người; giảm 13 người, với 8 cấp trưởng, 5 cấp phó. Việc bố trí cán bộ dôi dư được giải quyết kịp thời, kết hợp giữa động viên tư tưởng với bố trí nhiệm vụ phù hợp, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Bên cạnh đó, xã Vĩnh An đã kiện toàn Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của xã để đảm nhận các nhiệm vụ công ích, hạ tầng kỹ thuật và đầu tư công tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh An tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Kế hoạch số 28-KH/TU gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Rà soát vị trí việc làm, cơ cấu chuyên môn, khối lượng nhiệm vụ để bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ cho phù hợp. Tiếp tục rà soát, quản lý, sử dụng hiệu quả hồ sơ, tài chính, tài sản, đất đai và cơ sở vật chất sau sắp xếp; thực hiện cơ chế tự chủ phù hợp, công khai tài chính, huy động nguồn lực hợp pháp phục vụ hoạt động của đơn vị.

Rà soát, đối chiếu thông tin tổ chức bộ máy, biên chế viên chức, lãnh đạo quản lý; làm rõ mốc so sánh số đơn vị trước, sau sắp xếp và thống nhất cách phân loại cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Kế hoạch số 28-KH/TU gắn với trách nhiệm người đứng đầu; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các cơ quan, đơn vị.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của địa phương, đoàn giám sát sẽ tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.