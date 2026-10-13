Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có Thường trực LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Ban Công tác công đoàn, Ban Công đoàn Khu Công nghiệp và cán bộ công đoàn cơ sở tại các khu công nghiệp Phúc Sơn, Khánh Phú, Khánh Cư, Tam Điệp, Gián Khẩu.

Hiện nay, Ban Công đoàn Khu công nghiệp phụ trách 575 công đoàn cơ sở tại 18 khu công nghiệp, với 193.153 đoàn viên. Công tác đối thoại, thương lượng tập thể tiếp tục được quan tâm. Có 399 công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị người lao động; 301 đơn vị có thỏa ước lao động tập thể còn hiệu lực, nhiều thỏa ước có điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Qua 5 hội nghị “Lắng nghe đoàn viên, người lao động nói”, Ban Công đoàn Khu công nghiệp tiếp nhận, tổng hợp 79 ý kiến, kiến nghị liên quan đến chính sách, pháp luật lao động, chế độ tại doanh nghiệp và an ninh, trật tự trong khu công nghiệp.

Hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động được triển khai với nhiều hình thức thiết thực. Dịp Tết Nguyên đán, 106.023 lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo tại cơ sở, tổng kinh phí hơn 44,4 tỷ đồng. Các công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp tổ chức 74 “Bữa cơm Công đoàn” cho 38.872 đoàn viên, tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng.

Công tác xây dựng tổ chức có chuyển biến tích cực, thành lập mới 65 công đoàn cơ sở, phát triển 38.574 đoàn viên; 418 chủ tịch công đoàn cơ sở mới được bầu được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Trong 3 tháng cuối năm, các cấp công đoàn trong các khu công nghiệp Ninh Bình tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quan hệ lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; triển khai phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, xây dựng các Tổ công đoàn số và chuẩn bị hoạt động chăm lo Tết năm 2027.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng CĐCS mới thành lập.

Tại hội nghị đã công bố quyết định thành lập 2 công đoàn cơ sở (CĐCS), với 45 đoàn viên và ra mắt ban chấp hành CĐCS. Đây là bước củng cố tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động được đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng ngay từ cơ sở.

Hội nghị cũng triển khai Đề án “Công đoàn thúc đẩy xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc” giai đoạn 2025-2030; hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động của “Tổ công đoàn số”; tập huấn chuyên đề công nghệ số và an ninh mạng, góp phần nâng cao năng lực cán bộ, đổi mới phương thức tập hợp, tuyên truyền và phục vụ đoàn viên trong tình hình mới.