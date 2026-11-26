Quang cảnh toạ đàm

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Bộ môn chuyên ngành Tâm lý học quân sự, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước và pháp luật (Tổng cục Chính trị) chủ trì tọa đàm.

Giai đoạn 2021 - 2026, 3 Hội đồng Bộ môn Tâm lý học quân sự, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước và pháp luật đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị; bám sát chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động và yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo trong Quân đội.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Phó Chính ủy Học viện Lục quân dự buổi tọa đàm

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về những vấn đề đặt ra trong triển khai đề án Đổi mới công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn; kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu các môn chuyên ngành; những vướng mắc, bất cập trong chương trình, giáo trình, tài liệu và tổ chức dạy học; việc cập nhật quan điểm, chủ trương, văn bản mới và ứng dụng công nghệ số.

Các đại biểu cũng chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong nghiên cứu, giảng dạy tại các học viện, nhà trường để trao đổi, học tập và nhân rộng.

Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Bộ môn chuyên ngành Tâm lý học quân sự, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước và pháp luật (Tổng cục Chính trị) chủ trì tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Huy Hoàng nhấn mạnh, đây là dịp để các đại biểu thẳng thắn làm rõ những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; xác định nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội đồng bộ môn giai đoạn 2026 - 2031. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các hội đồng trong nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.

Các đại biểu thuộc Cục Tuyên huấn và các Học viện, Nhà trường trong Quân đội dự tọa đàm

Trên cơ sở các ý kiến tại tọa đàm, các Hội đồng Bộ môn chuyên ngành Tâm lý học quân sự, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước và pháp luật xác định các giải pháp trọng tâm nhằm phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đội ngũ thành viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tham mưu, tư vấn, thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy và chuyển đổi số.

Đây là cơ sở để các Hội đồng bộ môn tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị; bám sát yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo.