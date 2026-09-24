Nâng cao chất lượng hoà giải ở cơ sở

Triển khai Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở giai đoạn 1

Theo Ðề án Nâng cao năng lực đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu tổng quát là xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực cho đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở. Tạo động lực thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo và ngày càng hiệu quả trong công tác hoà giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong giai đoạn mới, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cụ thể, ở cấp Trung ương, tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định pháp luật về công tác hoà giải ở cơ sở. Các tài liệu tập huấn, bồi dưỡng cho tập huấn viên, hoà giải viên ở cơ sở; tài liệu phổ biến các quy định pháp luật về hoà giải ở cơ sở được biên soạn, in ấn, đăng tải trên mạng Internet đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tối thiểu 1 tập huấn viên cấp huyện/80 tổ hoà giải ở cơ sở; tối thiểu 1 tập huấn viên cấp tỉnh/100 tổ hoà giải ở cơ sở; 100% đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu để hướng dẫn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho hoà giải viên ở cơ sở; 100% tổ hoà giải ở cơ sở được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, thành phần cơ cấu theo quy định của Luật Hoà giải ở cơ sở. Ít nhất 10% tổ hoà giải ở cơ sở được luật sư, luật gia, hội thẩm nhân dân, lực lượng công an nhân dân, bộ đội biên phòng, cán bộ, công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực pháp luật, người đã từng là thẩm phán, hội thẩm nhân dân, kiểm sát viên, điều tra viên hỗ trợ về chuyên môn pháp luật.

Từ 80-90% hoà giải viên ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoà giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng kỹ năng hoà giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành. Ðối với các xã, phường được chọn làm điểm chỉ đạo của Trung ương, tỷ lệ này là 100%. Ðối với hoà giải viên ở cơ sở mới được bầu, bổ sung, kiện toàn, tỷ lệ này là 100%. 100% hoà giải viên ở cơ sở được tiếp cận và sử dụng bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoà giải ở cơ sở bằng hình thức phù hợp để tự nâng cao năng lực, kỹ năng hoà giải.

Trong đó, giai đoạn 2024-2026, chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp cơ sở, hoà giải viên ở cơ sở; xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ năng cho hoà giải viên; sơ kết thực hiện Ðề án.

Chuẩn hoá tổ hoà giải ở cơ sở

Ðầu năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 29 triển khai, thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở và Ðề án Nâng cao năng lực đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Ðề án triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Luật Hoà giải ở cơ sở và giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở.

Ðoàn kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hoà giải ở cơ sở của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh khảo sát tại xã Vĩnh Thanh.

Ðặc biệt, sau khi sắp xếp khóm, ấp trên địa bàn tỉnh, các địa phương cũng tập trung củng cố, hoàn thiện các tổ hoà giải ở cơ sở, trong đó bố trí mỗi khóm, ấp 1 tổ hoà giải, đồng chí bí thư hoặc trưởng khóm, ấp làm tổ trưởng tổ hoà giải.

Tại phường Hiệp Thành, sau sắp xếp khóm, phường bố trí 11 tổ hoà giải ở cơ sở, tương ứng với 11 khóm. Mỗi tổ hoà giải được bố trí 1 tổ trưởng do trưởng khóm phụ trách, thành viên là người có uy tín, cán bộ ban dân chánh của khóm. Do phường có nhiều đồng bào dân tộc Khmer sinh sống nên các tổ hoà giải đều có bố trí cán bộ cơ sở là người dân tộc Khmer.

Ðể nâng cao năng lực đội ngũ tập huấn viên cấp xã, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác hoà giải ở cơ sở cho đội ngũ lãnh đạo UBND cấp xã, công chức văn phòng HÐND và UBND (phụ trách lĩnh vực tư pháp cấp xã); tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ hoà giải viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hoà giải ở cơ sở.

Từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp ban hành các kế hoạch, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và triển khai mô hình “Tổ hoà giải ở cơ sở 5 tốt” giai đoạn 2026-2030, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện trên toàn tỉnh. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các địa phương chủ động củng cố, kiện toàn tổ hoà giải, nâng cao năng lực hoà giải viên và kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng. Qua đó, chất lượng, hiệu quả công tác hoà giải ở cơ sở tiếp tục được nâng lên, hạn chế khiếu kiện, giữ gìn đoàn kết trong Nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự và ổn định xã hội tại cơ sở. Song song đó, Sở Tư pháp tổ chức 9 cuộc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở tại 9 xã, phường cho 957 đại biểu là hoà giải viên ở cơ sở tham dự, góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ hoà giải viên.

Sở tiếp tục duy trì tổ chức triển khai thực hiện 2 đơn vị chỉ đạo điểm do Bộ Tư pháp lựa chọn (Xã Nguyễn Phích, xã Vĩnh Hậu) và thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm của tỉnh trong công tác hoà giải ở cơ sở tại 8 đơn vị cấp xã, phường: Vĩnh Trạch, Hưng Hội, Long Ðiền, Hồng Dân, Ðất Mũi, Cái Nước, Thới Bình, Quách Phẩm, đảm bảo các hoạt động, nội dung, tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Ðồng chí Phạm Thị Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các xã, phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với hoà giải ở cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền Luật Hoà giải ở cơ sở, Ðề án 315 và các quy định pháp luật liên quan thông qua sinh hoạt cộng đồng, hệ thống truyền thanh cơ sở. Ðồng chí cũng đề nghị các địa phương thực hiện tốt công tác rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hoà giải và đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở; đặc biệt chú trọng kiện toàn, bổ sung hoà giải viên bảo đảm đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hoà giải ở cơ sở, vừa có trình độ năng lực, vừa có uy tín trong cộng đồng. Ðối với vùng có đồng bào dân tộc, cần ưu tiên lựa chọn những người có uy tín trong đồng bào, am hiểu phong tục tập quán vùng miền, dân tộc để đi sâu, đi sát.