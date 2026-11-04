Bước sang giai đoạn tiếp, tỉnh xác định nâng cao chất lượng hồ sơ, dữ liệu, hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ phải được đặc biệt quan tâm nhằm đảm bảo công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn thông tin.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện các bước liên quan đến hồ sơ, số hóa khi thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

Nỗ lực hoàn thành vượt chỉ tiêu giai đoạn 1

Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành (xã Phú Hựu) là nơi được chọn thực hiện trước công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin nhằm kiểm nghiệm quy trình, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và hoàn thiện phương pháp tổ chức thực hiện. Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và sự phối hợp của địa phương, lực lượng lấy mẫu đã hoàn thành công tác lấy mẫu 442 phần mộ, lấy được 317 mẫu phục vụ giám định ADN, trên cơ sở đó, triển khai đồng bộ tại các nghĩa trang liệt sĩ ở tỉnh.

Đây là nhiệm vụ mới, lần đầu được triển khai đồng bộ ở tỉnh, yêu cầu cao về chuyên môn, kỹ thuật và tiến độ, thực hiện quy trình nghiêm ngặt, nhưng với sự quyết tâm cao, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Võ Công Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hựu cho biết, xác định việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nên khi có kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, UBND xã đã thành lập Ban điều hành, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc là 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ thẩm quyền. Để phục vụ cho đội lấy mẫu của tỉnh thực hiện nhiệm vụ, xã phối hợp, huy động tối đa các nguồn lực tại chỗ, trực sẵn sàng hỗ trợ lực lượng khai quật lấy mẫu khi có yêu cầu và hoàn trả mặt bằng lại kịp thời. Sau khi hoàn thành công tác lấy mẫu tại nghĩa trang, cán bộ Phòng Văn hóa phối hợp với đội lấy mẫu để đối chiếu thông tin, ghi nhận nhật ký khai quật, đảm bảo không để nhầm lẫn thông tin các phần mẫu.

Các mẫu hài cốt liệt sĩ được bảo quản, ghi thông tin kỹ lưỡng.

Sau gần 4 tháng triển khai, đến ngày 3/10, tỉnh đã hoàn thành khai quật 12.290 mộ tại 30 nghĩa trang liệt sĩ, hoàn thành trước kế hoạch đề ra 9 tháng; lấy được 9.776 mẫu hài cốt liệt sĩ và đã bàn giao cho các cơ quan giám định ADN. Cùng với công tác lấy mẫu sinh phẩm từ các nghĩa trang, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thu thập, xử lý thông tin; khảo sát, xác minh, kết luận địa bàn; rà soát các nghĩa trang tạm, khu vực chôn cất cũ và địa điểm có thông tin về mộ liệt sĩ để xây dựng kế hoạch, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Từ tháng 1/2026, Đội K91 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã tiếp nhận 29 thông tin tại 19 xã, xác định 16 điểm đào; phối hợp với lực lượng vũ trang tỉnh Prey Veng và tỉnh Pursat (Vương quốc Campuchia) tiếp nhận, xử lý 52 nguồn tin, khảo sát 22 xã thuộc 9 huyện, xác định 47 điểm đào. Đến ngày 22/10, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập 270 bộ hài cốt liệt sĩ, đạt 116,52% chỉ tiêu năm 2026, 72,43% chỉ tiêu "Chiến dịch 500 ngày đêm".

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Đội K91 luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của nhân dân địa phương, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ.

Nâng cao hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Công tác hoàn thiện hồ sơ, cập nhật, số hóa dữ liệu được thực hiện chặt chẽ.

Trong quá trình thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và triển khai lấy mẫu sinh phẩm, tỉnh chú trọng rà soát, thu thập, quản lý, cập nhật thông tin nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đối với các mộ có di vật, lực lượng chuyên môn kiểm tra, lập biên bản, chụp ảnh di vật, xác định vị trí, mã định danh phần mộ; sau đó thu hồi, phân loại, niêm phong, quản lý, bảo quản và cập nhật hồ sơ, cơ sở dữ liệu chặt chẽ, phục vụ cho nghiên cứu, đối chiếu, xác minh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sau này.

Theo bà Nguyễn Thị Kiều Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, nhiệm vụ công tác rà soát, quản lý, cập nhật thông tin tại nghĩa trang, mộ liệt sĩ, xác minh, bổ sung, chuẩn hóa hồ sơ dữ liệu có vai trò rất quan trọng. Đây là cơ sở để xác định cơ bản thông tin về phần mộ liệt sĩ, đối chiếu hồ sơ lưu trữ, xác minh thông tin, nhân chứng, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và triển khai lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN khi đủ điều kiện.

Sở Nội vụ đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện rà soát, chuẩn hóa số liệu nghĩa trang liệt sĩ, lập danh sách mộ liệt sĩ đang an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ, lập danh sách các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, được lấy mẫu, lập hồ sơ, sơ đồ nghĩa trang liệt sĩ và vị trí mộ liệt sĩ, khu vực nghĩa trang liệt sĩ được lấy mẫu để phục vụ công tác lấy mẫu giám định ADN. Sắp tới, Sở sẽ phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành có liên quan tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động rà soát, hoàn thiện hồ sơ, xác định vị trí, kết luận địa bàn phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thân nhân thực hiện lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sở đề nghị UBND các xã, phường tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm đếm, lập danh sách mộ liệt sĩ có một phần thông tin, lập hồ sơ nghĩa trang liệt sĩ và vị trí mộ liệt sĩ, khu vực nghĩa trang liệt sĩ được lấy mẫu để phục vụ tốt cho công tác lấy mẫu giai đoạn 2, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thông tin.

Việc số hóa thông tin được thực hiện chặt chẽ trong quá trình lấy mẫu.

Toàn tỉnh hiện có 31 nghĩa trang liệt sĩ với 35.285 mộ. Tỉnh phấn đấu đến tháng 7/2027, tìm kiếm, quy tập được khoảng 370 hài cốt liệt sĩ. Từ năm 2027- 2030, tỉnh sẽ tiếp tục lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với trên 9.447 mộ liệt sĩ thiếu thông tin và các mộ liệt sĩ có một số thông tin nhưng chưa xác định được danh tính sau khi đã xác định bằng phương pháp thực chứng.

Thời gian tới, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; chú trọng xác minh những nguồn tin có giá trị, làm cơ sở khảo sát, kết luận địa bàn và tổ chức tìm kiếm, quy tập; tiếp tục chuẩn hóa hồ sơ, dữ liệu; rà soát, đối chiếu danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ, sơ đồ mộ chí, hồ sơ lưu trữ và dữ liệu điện tử với thực tế; kịp thời bổ sung, điều chỉnh những thông tin thiếu, trùng hoặc chưa thống nhất, làm cơ sở phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bằng tinh thần trách nhiệm và tri ân đối với những người đã ngã xuống, tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, cho biết, thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Đội K91 nâng cao chất lượng tiếp nhận, xác minh và xử lý thông tin; tổ chức tìm kiếm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung các địa bàn có thông tin cụ thể, có khả năng tìm kiếm, quy tập; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ. Các xã, phường có trách nhiệm phối hợp rà soát địa bàn, xác minh thông tin, hỗ trợ lực lượng tìm kiếm. Việc nâng cao chất lượng hồ sơ, dữ liệu, hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ phải được đặc biệt quan tâm trong giai đoạn tiếp theo. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp các ngành, địa phương rà soát, đối chiếu hồ sơ, mã định danh, thông tin vị trí mộ và dữ liệu đi kèm mẫu sinh phẩm bảo đảm đầy đủ, thống nhất, chính xác, có khả năng truy xuất, đối chiếu danh tính liệt sĩ, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn thông tin. Các cơ quan xác định rõ, mỗi mẫu sinh phẩm phải gắn với hồ sơ đầy đủ, mỗi thông tin phải được kiểm chứng, mỗi kết quả phải bảo đảm tin cậy, không chạy theo tiến độ đơn thuần mà xem nhẹ chất lượng, không để sai sót trong hồ sơ, dữ liệu ảnh hưởng đến kết quả xác định danh tính và quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sĩ.