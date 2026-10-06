Nâng cao chất lượng, hiệu quả trợ giúp pháp lý­

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước họp trao đổi nghiệp vụ.

Xác định trợ giúp pháp lý không đơn thuần là phổ biến các quy định của pháp luật, mà quan trọng hơn là tư vấn, hỗ trợ, đồng hành với người dân trong từng vụ việc cụ thể, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ trợ giúp viên pháp lý; chú trọng kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và hiểu biết về văn hóa, phong tục của đồng bào các dân tộc.

Anh Điêu Chính Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, cho biết: Trung tâm xây dựng kế hoạch, lựa chọn đúng địa bàn, đối tượng để tổ chức các hội nghị phổ biến pháp luật phù hợp và tăng tính tương tác. Nội dung tập trung vào những vấn đề gần gũi với cuộc sống, như đất đai, dân sự, chế độ, chính sách, phòng, chống lừa đảo... Các buổi tuyên truyền, tập huấn không dừng lại ở phổ biến văn bản mà dành thời gian trao đổi, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm, giúp các quy định pháp luật trở nên dễ hiểu, dễ nhớ và sát với cuộc sống. Qua đó, giúp người dân không chỉ hiểu các quy định mà còn biết vận dụng pháp luật vào thực tế.

Trong 9 tháng qua, Trung tâm đã tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức trợ giúp pháp lý cho 82 bí thư, trưởng bản, tiểu khu, người có uy tín của các phường Mộc Châu, Mộc Sơn, Vân Sơn, Thảo Nguyên và các xã Đoàn Kết, Lóng Sập, Chiềng Sơn, Tân Yên. Nội dung tập trung vào các chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người thuộc diện được trợ giúp pháp lý và những quy định pháp luật thiết thực với đời sống.

Cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh giải đáp các vướng mắc cho những người làm công tác xã hội tại cơ sở.

Ông Lường Quang Hưng, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Chiềng Ve, xã Chiềng Sơn, chia sẻ: Qua tập huấn, được trợ giúp viên pháp lý giải đáp nhiều vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đối với các đối tượng yếu thế, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, cũng như trình tự, thủ tục để được trợ giúp pháp lý. Trở về địa phương, tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền để bà con biết các chính sách, biết mình thuộc diện nào và cần làm những thủ tục gì để được hưởng quyền lợi theo quy định.

Một trong những nhiệm vụ được Trung tâm đặc biệt chú trọng là tham gia tố tụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý. Riêng quý III năm 2026, Trung tâm đã cử trợ giúp viên pháp lý tham gia các phiên tòa xét xử 89 vụ việc cho 89 đối tượng. Cùng với tham gia phiên tòa, trợ giúp viên pháp lý còn tham gia hỏi cung cùng điều tra viên, xác minh vụ việc, giao nhận chứng cứ, các bản kết luận điều tra, cáo trạng...; thực hiện đại diện ngoài tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.

Cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tuyên truyền trợ giúp pháp lý tại cơ sở.

Trong quá trình tham gia, luật sư, trợ giúp viên pháp lý khi tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng được trợ giúp pháp lý đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng các quy định pháp luật về tố tụng và các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý.

Công tác thẩm định chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý được Trung tâm chú trọng, việc chuẩn hóa quy trình, tăng cường giám sát, giúp nâng cao tính chuyên nghiệp và bảo đảm quyền lợi của người được trợ giúp. 9 tháng qua, Trung tâm đã tiếp nhận 196 vụ việc đã kết thúc, giao thẩm định, thanh toán và lưu trữ theo quy định. Qua thẩm định theo các tiêu chí đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, các vụ việc đều đạt chất lượng khá trở lên, không có vụ việc không đạt yêu cầu.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tập trung bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý; tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội để phát hiện, hỗ trợ kịp thời các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Chú trọng phát huy mạng lưới ở cơ sở thông qua UBND cấp xã, công chức tư pháp - hộ tịch, tổ hòa giải, già làng, trưởng bản, người có uy tín. Qua đó, từng bước đưa dịch vụ trợ giúp pháp lý đến gần người dân hơn, để những người thuộc diện được trợ giúp pháp lý biết tìm đến đúng địa chỉ khi cần, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và bảo đảm công bằng trong tiếp cận pháp luật.