Nâng cao chất lượng, hiệu quả trợ giúp pháp lý

Một buổi truyền thông và trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Nguyên tại cơ sở.

Sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy, những tháng đầu năm 2026, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh (Trung tâm) đã nhanh chóng ổn định, duy trì hiệu quả công tác chuyên môn và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đội ngũ viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, thích ứng với mô hình tổ chức mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đến nay, cơ sở vật chất, nơi làm việc và trang thiết bị của Trung tâm và các chi nhánh cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Hệ thống công nghệ thông tin được duy trì ổn định, phục vụ hiệu quả hoạt động chuyên môn.

Hoạt động TGPL tiếp tục được duy trì, có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tham gia tố tụng được thực hiện kịp thời, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL, nhất là các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã thực hiện 33 chuyến tư vấn pháp luật, tổ chức 45 điểm truyền thông về TGPL tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Hoạt động tư vấn pháp luật và truyền thông về TGPL tại cơ sở được triển khai thường xuyên, rộng khắp, thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ TGPL của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và người dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức Hội nghị tư vấn pháp luật, truyền thông về trợ giúp pháp lý hưởng ứng Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4).

Trong kỳ báo cáo, tổng số vụ việc thực hiện là 1.291 vụ việc, trong đó có 601 vụ việc thụ lý mới và 690 vụ việc chuyển từ kỳ trước. Tổng số vụ việc kết thúc trong kỳ là 358 vụ việc, trong đó có 14 vụ việc được trợ giúp thành công, hiệu quả.

Một trường hợp cụ thể là bị cáo Lê Hồng Thám, sinh ngày 08/3/1952, công dân tổ dân phố Xuân Thành, phường Sông Công truy tố về tội “Đánh bạc”. Ông Lê Hồng Thám là người có công với cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thuộc diện được hưởng trợ giúp pháp lý miễn phí. Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, là nạn nhân chất độc hóa học.

Trong quá trình tố tụng, ông Thám thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tại thời điểm phạm tội, bị cáo đã trên 70 tuổi. Được Luật sư Hoàng Thị Bình, Trung tâm Trợ giúp pháp lý, tham gia tố tụng, bị cáo Lê Hồng Thám được hưởng 3 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Nhấn mạnh định hướng thời gian tới, ông Vũ Văn Chính, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh, cho biết: Trung tâm sẽ tập trung nâng cao chất lượng TGPL, tăng cường khả năng tiếp cận của người dân, nhất là các đối tượng yếu thế, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn.

Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành sẽ tiếp tục được quan tâm thực hiện hiệu quả theo chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch công tác năm. Cùng với đó, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh các chương trình phối hợp trong hoạt động tố tụng, tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc phát hiện, giới thiệu, chuyển thông tin về người thuộc diện được TGPL…