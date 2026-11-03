Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát ngay từ chi bộ, người đứng đầu

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: QUANG THÁI)

Sáng 3/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát của Đoàn kiểm tra, giám sát số 1 đối với Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an, Trưởng đoàn giám sát số 1 dự, phát biểu chỉ đạo.

Dự hội nghị còn có các đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết: Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương thành lập 10 đoàn kiểm tra, giám sát.

Trong đợt giám sát đầu tiên, Đảng ủy Công an Trung ương lựa chọn nội dung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII về bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân tại 30 Đảng ủy công an các đơn vị, địa phương, trong đó có Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội.

Mục tiêu của đợt giám sát nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả quán triệt, triển khai các chủ trương, quy định của Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương; ghi nhận, phát huy ưu điểm, chỉ rõ hạn chế kịp thời khắc phục; đồng thời phát hiện những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và nhận diện khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để chỉ đạo tháo gỡ.

Đại tướng Lương Tam Quang, Trưởng đoàn giám sát số 1 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: QUANG THÁI)

Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ Công an Trung ương của Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an thành phố ngày càng được hoàn thiện, sâu sát thực tiễn. Nhiều mặt công tác của Công an thành phố được nâng tầm, gắn với sản phẩm, kết quả cụ thể. Nổi bật là công tác bảo đảm an ninh, trật tự, chuyển đổi số và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong phát triển kinh tế-xã hội.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Công an thành phố đã hoàn thành 10/10 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ an ninh quốc gia năm 2026 ngay trong những tháng đầu năm; cơ bản hoàn thành 9/9 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được củng cố vững chắc, sâu rộng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả; tổ chức bộ máy cơ bản tinh gọn, mạnh theo mô hình Công an thành phố hai cấp. Phong trào thi đua “Ba nhất” được tổ chức với nhiều mô hình, tạo sức lan tỏa tích cực trong toàn lực lượng. Công tác kiểm tra, giám sát có chuyển biến rõ nét. Đại tướng biểu dương Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố đã chủ động thành lập 8 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 40 cấp ủy và 40 Bí thư cấp ủy Công an cấp xã.

Đáng chú ý, Đảng ủy Công an thành phố đã ban hành 25 nghị quyết chuyên đề, trong đó có 5 nghị quyết tập trung lãnh đạo giải quyết những điểm nghẽn, vấn đề tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển của Thủ đô.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ ra 5 tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân. Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị Đảng ủy Công an thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục ngay, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo của chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội thống nhất nhận thức về vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn cách mạng mới. Trọng tâm kiểm tra, giám sát phải hướng vào phòng ngừa, giám sát, cảnh báo sớm; kiên quyết chuyển mạnh sang giám sát thường xuyên, chủ động, ngay từ đầu và xuyên suốt mọi mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng.

Bộ trưởng Công an nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát ngay từ từng chi bộ và người đứng đầu. Theo đó, mỗi cấp ủy, chi bộ, nhất là người đứng đầu, trưởng Công an cấp xã, bên cạnh trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát huy vai trò kiểm tra, giám sát thường xuyên; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ khi mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng.

Bộ trưởng lưu ý trách nhiệm kiểm tra, giám sát phải được cụ thể hóa đến từng cấp ủy, chi bộ, từng lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ; yêu cầu ngay sau hội nghị, Thường trực Đoàn, thư ký Đoàn và các đơn vị liên quan khẩn trương tổng hợp đầy đủ ý kiến, phối hợp Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội rà soát toàn bộ số liệu, căn cứ, nhận xét, đánh giá, kiến nghị; tiếp thu các ý kiến xác đáng và hoàn thiện hồ sơ, tài liệu giám sát theo quy định.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra, giám sát. (Ảnh: QUANG THÁI)

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra, giám sát số 1 của Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định, Đảng ủy Công an thành phố sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục 5 tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân được đoàn kiểm tra chỉ rõ; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, tăng cường công tác quản lý cán bộ, chủ động phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa.

Thời gian tới, Đảng ủy Công an thành phố xác định tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng chuyển mạnh sang giám sát thường xuyên, chủ động, cảnh báo sớm, xuyên suốt mọi mặt công tác. Công tác kiểm tra, giám sát không chỉ là nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra mà phải trở thành trách nhiệm của từng cấp ủy, chi bộ, người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ huy và trưởng Công an cấp xã.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, xác định rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả. Cùng với đó, tiếp tục phát huy những mô hình hay, cách làm sáng tạo, nâng cao chất lượng các mặt công tác, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.