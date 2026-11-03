Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát ngay từ Chi bộ

Trong 10 tháng của năm 2026, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, triển khai quyết liệt các giải pháp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. Nhiều chỉ tiêu khó trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đều đạt kết quả cao, tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm sâu.