Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội Nhà báo địa phương trong thời kỳ mới

Hội thảo nghiệp vụ lần thứ XXI của Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố khu vực trung du, miền núi phía bắc và đồng bằng sông Hồng. (Ảnh: CN)

Hội thảo có chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội nhà báo địa phương trong thời kỳ mới”.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Nhà báo Trịnh Văn Ánh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh: Hơn một năm qua, cùng với việc hợp nhất các tỉnh, thành phố và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, các cơ quan báo chí và hội nhà báo địa phương cũng tiến hành sáp nhập. Công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động báo chí và hội nhà báo có sự thay đổi. Các cơ quan báo chí địa phương sáp nhập thành một đơn vị trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; Hội Nhà báo các cấp do Mặt trận Tổ quốc quản lý, chỉ đạo. Thực tiễn đó đòi hỏi hội nhà báo địa phương phải đổi mới, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Sau hơn một năm hoạt động hợp nhất, các hội đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, triển khai kế hoạch công tác hiệu quả, không để hoạt động bị đứt gãy, ngưng trệ. Hoạt động hiện cơ bản ổn định, đi vào nề nếp. Kết quả đó có được nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, cùng truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của đội ngũ hội viên.

Nhà báo Trịnh Văn Ánh, Chủ tịch Hội nhà báo thành phố Bắc Ninh phát biểu đề dẫn tại hội thảo. (Ảnh: CN)

Tuy nhiên, địa bàn hoạt động rộng hơn, số lượng hội viên đông hơn, nhiều hội viên bị tác động về đời sống, việc làm; tình trạng cán bộ chuyên trách lại thiếu người có nghiệp vụ báo chí giỏi và tâm huyết với công tác hội, thừa cán bộ thực hiện hành chính; chế độ, chính sách chưa thống nhất… đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác tổ chức, tập hợp, kết nối đội ngũ.

Tại hội thảo, các tham luận đi sâu chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất giải pháp. Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ (hợp nhất từ Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hòa Bình cũ) với 556 hội viên xác định công tác thu hút, tập hợp, phát huy vai trò hội viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Với phương châm “hội viên cần gì, Hội nghiên cứu đáp ứng”. Hội nhà báo tỉnh Phú Thọ tổ chức các lớp tập huấn thiết thực về quản trị tòa soạn hội tụ, ứng dụng AI sản xuất nội dung số, Luật Báo chí sửa đổi; phát động các cuộc thi báo chí gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh; duy trì Hội báo Xuân và các hoạt động kết nối thế hệ.

Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng (hợp nhất từ Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng cũ) với gần 700 hội viên đã kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, sắp xếp lại các chi hội, liên chi hội, câu lạc bộ. Hội tổ chức thành công Hội Báo Xuân 2026, xuất bản Đặc san Người làm báo Hải Phòng, các lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí hiện đại và ứng dụng AI, tọa đàm nâng cao hiệu quả tuyên truyền nghị quyết Đảng. Đặc biệt, Hội tham gia tích cực chuỗi hoạt động Hội Báo toàn quốc năm 2026 tại Hải Phòng, giành nhiều giải thưởng ấn tượng và nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2025 của Hội Nhà báo Việt Nam. Công tác chăm lo đời sống hội viên, hỗ trợ kinh phí đi lại cho cán bộ từ Hải Dương cũ, thăm hỏi hội viên khó khăn được quan tâm thực hiện.

Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh đạo đức và trách nhiệm xã hội của người làm báo trong thời kỳ mới là nền tảng giá trị nghề nghiệp, gắn với lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Hội đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư, phong trào xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và người làm báo văn hóa; kiên quyết xử lý vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp và quy tắc sử dụng mạng xã hội. Các thách thức từ môi trường truyền thông số, tin giả, thương mại hóa, trí tuệ nhân tạo và yêu cầu ngày càng cao của công chúng đòi hỏi người làm báo phải nâng cao bản lĩnh, năng lực kiểm chứng và giữ vững trách nhiệm xã hội.

Lãnh đạo Hội nhà báo thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội thảo.

Các tham luận khác bổ sung nhiều góc nhìn thiết thực. Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh lấy nhu cầu chính đáng của hội viên làm cơ sở tổ chức hoạt động, duy trì gắn kết thường xuyên, phát huy vai trò chi hội và câu lạc bộ nhà báo cao tuổi, kết nối thế hệ. Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên chia sẻ kinh nghiệm xã hội hóa hoạt động thông qua các chuyến đi thực tế gắn với nhiệm vụ tuyên truyền và phát triển kinh tế-xã hội địa phương, huy động nguồn lực từ đối tác khi ngân sách hạn chế. Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên (hợp nhất từ Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình) nhấn mạnh tổ chức phong trào thi đua gắn với chất lượng tác phẩm báo chí, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyển đổi số và các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm tăng cường đoàn kết sau hợp nhất; kết quả đạt nhiều giải báo chí quốc gia và chuyên ngành. Hội Nhà báo thành phố Hà Nội phân tích tác động sâu sắc từ việc sáp nhập sáu cơ quan báo chí vào Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, dẫn đến thay đổi lớn về mô hình tòa soạn hội tụ, quy trình sản xuất và tổ chức chi hội….

Các ý kiến tại hội thảo thống nhất rằng, trong thời kỳ mới, nâng cao vai trò, vị thế của hội nhà báo địa phương là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Thước đo quan trọng nhất là hội viên tiến bộ về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp; chất lượng tác phẩm báo chí được nâng lên; quyền và lợi ích hợp pháp của người làm báo được bảo vệ; tổ chức hội thực sự là “ngôi nhà chung” của những người làm báo. Cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác hội và báo chí; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng thực hành, thích ứng số; tổ chức các sân chơi nghiệp vụ thiết thực; tăng cường quản lý, giáo dục đạo đức nghề nghiệp gắn với xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và người làm báo văn hóa.

Hội thảo khẳng định quyết tâm của các hội nhà báo địa phương trong khu vực tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của mỗi địa phương trong giai đoạn mới.