Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tiếp xúc cử tri

Đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, phát biểu kết luận tại hội nghị. (Ảnh: MAI HOA)

Trình bày báo cáo tại hội nghị, đại diện cơ quan chuyên môn đã đánh giá khách quan thực trạng công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, hoạt động tiếp xúc cử tri đã ứng dụng linh hoạt giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối đến hệ thống 168 xã, phường, đặc khu.

Công tác tham mưu đề cương, cung cấp tài liệu qua ứng dụng App Hội đồng nhân dân và email công vụ đã giúp đại biểu tập trung vào các trọng tâm lớn như báo cáo kinh tế-xã hội và các nghị quyết quan trọng được thông qua tại các kỳ họp.

Qua các đợt tiếp xúc, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã tổng hợp 628 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp thành phố, tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực trọng điểm: hạ tầng đô thị-chống ngập, đất đai-quy hoạch, tổ chức bộ máy và chế độ chính sách cho lực lượng không chuyên trách theo các nghị quyết mới, cải cách hành chính-chuyển đổi số, cùng các vấn đề an sinh xã hội, y tế, giáo dục.

Tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị, đại diện Ban Văn hóa-Xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố và các đại biểu trực tiếp, trực tuyến từ các điểm cầu xã, phường, đặc khu đều bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chất lượng tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri thời gian qua.

Các đại biểu khẳng định hoạt động này nhận được sự hỗ trợ đồng bộ, nhịp nhàng từ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và sự chủ động của các Tổ đại biểu.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: MAI HOA)

Tuy nhiên, với tinh thần thẳng thắn và xây dựng, nhiều ý kiến từ cơ sở đã chỉ ra những điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Một số cử tri khi phát biểu vẫn còn chung chung, chưa nêu rõ địa chỉ và nội dung kiến nghị cụ thể, đòi hỏi cán bộ Mặt trận và chủ trì hội nghị phải nâng cao kỹ năng điều hành, định hướng ngay tại chỗ.

Một số ý kiến cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan trực tiếp vào cuộc, trả lời thấu đáo, đúng trọng tâm đối với các nội dung thuộc lĩnh vực mình phụ trách; tránh tình trạng chuyển đơn, trả lời chung chung dẫn đến việc cử tri kiến nghị lặp lại qua nhiều kỳ họp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, ghi nhận các ý kiến của đại biểu, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, nâng cao chất lượng tham mưu, rút ngắn thời gian xử lý và giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài liên quan nhiều cơ quan chức năng.

Đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng yêu cầu cần chuẩn bị kế hoạch và sắp xếp lịch tiếp xúc từ sớm, bảo đảm ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để đại biểu tham dự. Về hình thức tổ chức, cần căn cứ đặc thù từng địa bàn để lựa chọn phương án phù hợp, kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cũng nhấn mạnh, Ủy ban nhân dân thành phố cần chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn giải quyết kiến nghị đúng thời hạn, thẩm quyền.

Đối với những nội dung liên quan nhiều cơ quan, cần phân công một cơ quan chủ trì, các cơ quan còn lại phối hợp, tránh tình trạng mỗi sở, ngành chỉ trả lời trong phạm vi quản lý riêng lẻ, khiến kiến nghị chưa được giải quyết thấu đáo.

“Hoạt động tiếp xúc cử tri phải ngày càng thiết thực, hiệu quả, gần dân, sát dân; quan trọng nhất là những ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân phải được giải quyết thỏa đáng, kịp thời”, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Trường Nhật Phượng nhấn mạnh.