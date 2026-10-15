Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát, hướng tới “kiểm tra, giám sát trên dữ liệu”

Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Ninh Bình và cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức tọa đàm về công tác kiểm tra, giám sát. Ảnh: CTV

Trong kỷ nguyên số, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với ứng dụng công nghệ thông tin là một yêu cầu tất yếu. Đặc biệt, đối với lực lượng Công an nhân dân với vai trò Cơ quan Thường trực thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; lực lượng nòng cốt, đi đầu trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ thì việc số hóa, hiện đại hóa công tác Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng lại càng mang tính tiên phong, cấp bách.

Chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát không thuần túy là việc thay thế văn bản giấy bằng văn bản điện tử mà là thay đổi phương thức làm việc: từ thủ công, khép kín, dựa nhiều vào kinh nghiệm sang khoa học, liên thông, dựa trên dữ liệu. Điều này giúp cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian thẩm tra, xác minh, giảm phiền hà cho cơ sở, đồng thời nâng cao độ chính xác, tính khách quan, toàn diện khi kết luận kiểm tra, giám sát.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và UBKT cấp trên, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57, Đề án 204 và đã đạt được một số kết quả bước đầu. Trong đó đã tham mưu UBKT Đảng ủy Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 04-KH/UBKT, ngày 16/4/2026 về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2026. Qua đó cụ thể hoá nhiệm vụ, nội dung công việc trọng tâm, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ, thực chất, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phong cách công tác, lề lối làm việc hiệu quả, giảm thời gian giải quyết công việc của cán bộ, góp phần quan trọng vào cải cách thủ tục hành chính trong ngành Kiểm tra Đảng, chấm điểm thi đua đối với từng tổ chức đảng.

Duy trì việc giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng theo Kế hoạch số 04-KH/ĐUCA, ngày 23/7/2025 của Đảng ủy Công an tỉnh về giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Quyết định số 204-QĐ/TW, ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Cấp ủy, UBKT các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức Đảng, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết số 57 và Đề án 06.

Tận dụng tối đa mạng máy tính nội bộ ngành Công an (mạng LAN) có tính bảo mật cao để truyền nhận, lưu trữ thông tin kiểm tra, giám sát, bảo đảm tuyệt đối an toàn, bí mật của Đảng, của Ngành. Đã số hóa 100% hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, các tài liệu hình thành phổ biến, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) quản lý tổ chức đảng, đảng viên và hồ sơ lưu trữ các cuộc kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng qua các nhiệm kỳ. 100% văn bản trao đổi thông thường (không thuộc danh mục bí mật) giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã được ký số và chuyển giao qua môi trường điện tử.

Trong bối cảnh lực lượng Công an nhân dân đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, công tác kiểm tra, giám sát được xác định là "thanh bảo kiếm" giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát, hướng tới “kiểm tra, giám sát trên dữ liệu”, Cơ quan UBKT thực hiện hiệu quả một số giải pháp trọng tâm sau:

Đổi mới tư duy và nâng cao năng lực công nghệ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn thực hành kỹ năng khai thác, phân tích dữ liệu, sử dụng các phần mềm nghiệp vụ cho 100% cán bộ làm công tác kiểm tra để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Xây dựng Hệ thống CSDL kiểm tra, giám sát tập trung, liên thông. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng phần mềm "Quản lý và hỗ trợ nghiệp vụ kiểm tra, giám sát" dùng chung trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh. Hệ thống này cần tích hợp các tính năng: Theo dõi tiến độ thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Quản lý, phân loại đơn thư khiếu nại, tố cáo tự động. Số hóa và lưu trữ điện tử toàn bộ hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát, các quyết định thi hành kỷ luật để tra cứu nhanh chóng.

Ứng dụng dữ liệu lớn để chủ động phòng ngừa, giám sát từ sớm. Chuyển đổi số giúp chuyển dịch từ trạng thái "chờ vụ việc xảy ra mới kiểm tra" sang "chủ động giám sát để cảnh báo sớm". Thông qua việc kết nối, phân tích các nguồn dữ liệu về kết quả công tác chuyên môn, quản lý cán bộ, đơn thư, dư luận và kết quả tự phê bình... hệ thống sẽ hỗ trợ UBKT phát hiện ra các "vùng tối", các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, không để sai phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Ứng dụng "Giám sát thông minh" để cảnh báo sớm sai phạm. Thiết lập các "tiêu chí cảnh báo" trên hệ thống quản lý.

Đảm bảo tuyệt đối an ninh mạng, an toàn thông tin. Tiến trình chuyển đổi số phải đặt dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt về an ninh mạng, an toàn thông tin. Mọi phần mềm, hệ thống dữ liệu đều phải triển khai trên hạ tầng mạng nội bộ của ngành, được mã hóa dữ liệu và phân quyền tiếp cận chặt chẽ đến từng cá nhân phụ trách. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng như đường truyền, các trang thiết bị điện tử, máy vi tính có cấu hình hiện đại để đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

Chuyển đổi số là một hành trình liên tục, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao. Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và sự phối hợp của các đơn vị, công tác chuyển đổi số ngành kiểm tra, giám sát sẽ tạo ra bước đột phá quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh nhà ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.