Quang cảnh lớp bồi dưỡng tại điểm cầu trung tâm.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND tỉnh, đến các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và các chi bộ, đảng bộ cơ sở, với sự tham gia của hơn 2.300 cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng.

Đại biểu dự lớp tập huấn.

Trong 01 ngày, các học viên được truyền đạt 4 chuyên đề, gồm: Giải quyết tố cáo và khiếu nại kỷ luật Đảng; giải đáp kiến nghị, đề xuất về kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác tham mưu giúp cấp ủy về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo đoàn kiểm tra, giám sát và nắm tình hình, giám sát thường xuyên (nhất là việc thực hiện các nghị quyết quan trọng) đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Đại biểu trao đổi tại lớp bồi dưỡng.

Phát biểu tại Lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Trong bối cảnh mới, nhất là khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng cần chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên nhằm cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm trong tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời phát hiện, nhân rộng những điển hình tốt.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại Lớp bồi dưỡng.

Đồng chí khẳng định, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Trong đó, thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát là yêu cầu quan trọng.

Đồng chí đề nghị, sau lớp bồi dưỡng, các học viên vận dụng hiệu quả kiến thức, kinh nghiệm được trang bị vào thực tiễn công tác; đồng thời chủ động tự học tập, trau dồi nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin và vững vàng để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng tại địa phương, đơn vị.