Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao giúp người dân chủ động kiểm soát môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất. (Ảnh: MINH ÁNH)

Đây là nền tảng để Lâm Đồng tiếp tục phát huy vai trò vùng sản xuất giống trọng điểm, gắn phát triển sản lượng với nâng cao chất lượng và uy tín thương hiệu.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sản lượng tôm giống sản xuất và tiêu thụ của tỉnh liên tục tăng cao trong những năm qua, từ 800 triệu post năm 2000 (tôm post hay còn gọi là tôm ấu trùng), tăng lên 24 tỷ post năm 2020 và đạt khoảng 25 tỷ post năm 2025, chiếm khoảng 15% sản lượng tôm giống cả nước. Nghề sản xuất tôm giống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có sự đầu tư mạnh về cơ sở vật chất và công nghệ, tuy số lượng cơ sở giảm nhưng quy mô và năng lực sản xuất của từng cơ sở sản xuất tôm giống tăng lên.

Tính đến tháng 10/2026, tỉnh Lâm Đồng có 119 cơ sở với 726 trại sản xuất, ương dưỡng tôm giống; sản lượng tôm giống sản xuất 10 tháng năm 2026 đạt 22,8 tỷ con, bằng 89,4% kế hoạch năm (25,5 tỷ con). Hầu hết các cơ sở sản xuất tôm giống quy mô lớn sản xuất tôm thẻ chân trắng, một số ít sản xuất giống tôm sú; trong đó có 35 công ty nhập khẩu tôm bố mẹ thẻ chân trắng từ Mỹ, Thái Lan phục vụ sản xuất giống. Các cơ sở chủ yếu tập trung tại xã Vĩnh Hảo, với quy mô tương đối lớn, đội ngũ kỹ thuật lành nghề, được đầu tư trang thiết bị hiện đại. Một số doanh nghiệp có uy tín, thương hiệu trên thị trường như: Công ty Cổ phần thủy sản Việt Úc, Công ty TNHH Tôm giống Trần Hậu Điển, Công ty TNHH Thủy sản Trường Thịnh, Công ty Cổ phần đầu tư thuỷ sản Nam Miền Trung…

Theo dõi sự sinh trưởng của tôm nuôi. (Ảnh: PHƯƠNG LOAN)

Công tác quản lý điều kiện sản xuất, chất lượng tôm bố mẹ, kiểm dịch và giám sát dịch bệnh của tỉnh Lâm Đồng hiện đã đi vào nền nếp, góp phần kiểm soát chất lượng con giống và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động sản xuất, cung ứng và quản lý chất lượng giống tôm nước lợ của tỉnh Lâm Đồng vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, nhất là trong khâu sản xuất, tiêu thụ và đầu tư, hạ tầng sản xuất.

Để nâng cao chất lượng, chủ động nguồn cung và phát triển bền vững ngành sản xuất tôm giống, phấn đấu trong năm 2027, sản lượng tôm giống sản xuất và tiêu thụ lên tới 27 tỷ post, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm.

Trong năm 2026, đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục là vùng sản xuất tôm nước lợ trọng điểm của cả nước, với diện tích nuôi đạt 711.152ha, chiếm 93,6% diện tích toàn quốc; sản lượng ước đạt 1.292.639 tấn, chiếm 87,8 % tổng sản lượng tôm nước lợ cả nước. Cục trưởng Thủy sản và Kiểm ngư Trần Đình Luân

Chi cục Thủy sản và Biển đảo Lâm Đồng đẩy mạnh công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất theo mức độ rủi ro; tập trung vào quy trình sản xuất, nguồn gốc và chất lượng tôm bố mẹ, việc sử dụng thức ăn và sản phẩm xử lý môi trường. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ, an toàn sinh học và công nghệ truy xuất nguồn gốc.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, Trung tâm Khuyến nông tăng cường hợp tác với các viện, trường ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất tôm giống cho các doanh nghiệp; hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong chọn tạo, sản xuất giống và phòng chống dịch bệnh nhằm nâng cao tỷ lệ sống, chất lượng và khả năng thích nghi của con giống trước các tác động của biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, công tác tăng cường liên kết sản xuất và phát triển thị trường cũng được chú trọng. Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phối hợp Hiệp hội Tôm, doanh nghiệp sản xuất giống và các địa phương tiêu thụ cập nhật định kỳ nhu cầu thả nuôi, mùa vụ và quy mô thị trường. Mở rộng kết nối giữa cơ sở sản xuất giống, người nuôi, doanh nghiệp chế biến, thúc đẩy trao đổi thông tin về chất lượng, nguồn gốc và tình hình dịch bệnh giữa các tỉnh.

Để phát triển ngành tôm, định vị thương hiệu tôm Việt Nam vươn tầm thế giới cần có sự chung tay, đồng bộ từ các cấp ngành, nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên môn, doanh nghiệp nuôi, cung cấp giống, thức ăn, thuốc; bảo đảm môi trường nước, đồng bộ hạ tầng nghề nuôi. Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam Phùng Đức Tiến

Để tập trung tháo gỡ khó khăn về đất đai, đầu tư, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành, ủy ban nhân dân cấp xã và Hiệp hội Tôm rà soát từng trường hợp, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh phương án xử lý theo quy định, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý đất đai và duy trì, phát triển ngành sản xuất tôm giống.

Từ thực tiễn sản xuất và quản lý giống tôm nước lợ, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Cục Thủy sản và Kiểm ngư chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố triển khai ký kết Quy chế phối hợp quản lý giống tôm nước lợ giữa các tỉnh sản xuất và tiêu thụ tôm giống, giám sát kết quả triển khai thực hiện.

Đồng thời, quan tâm hỗ trợ kết nối, chuyển giao khoa học công nghệ, thúc đẩy phát triển các cơ sở sản xuất giống tập trung, ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao chất lượng và năng lực cung ứng giống trong nước.