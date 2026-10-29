Nâng cao chất lượng giáo dục từ sự kết nối các phân hiệu

Ban Giám hiệu Trường THCS Tân Lạc trao đổi với cán bộ, giáo viên về công tác dạy và học sau sắp xếp.

Khi một ngôi trường có nhiều phân hiệu, điểm trường, việc tổ chức dạy học cần tính đến điều kiện của từng cơ sở. Tại Trường THCS Tân Lạc, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ, kết nối chuyên môn và bố trí nguồn lực phù hợp đang được chú trọng để duy trì việc học, hướng tới chất lượng đồng đều.

Kết nối chuyên môn giữa các phân hiệu

Một kế hoạch giáo dục chung phải được triển khai tại nhiều địa điểm, trong khi giáo viên có thể giảng dạy ở hơn một cơ sở. Thực tế ấy đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa ban giám hiệu, tổ chuyên môn và đội ngũ nhà giáo, để mỗi phân hiệu vừa thực hiện thống nhất nhiệm vụ, vừa có phương án phù hợp với điều kiện của mình.

Trường THCS Tân Lạc được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Kim Đồng và cấp THCS của sáu trường TH&THCS gồm Quy Hậu, Mãn Đức, Tử Nê, Thanh Hối, Đông Lai và Ngọc Mỹ. Sau sắp xếp, trường chính đặt tại thôn An Thịnh, cùng năm phân hiệu và hai điểm trường lẻ trên địa bàn.

Phạm vi quản lý rộng hơn khiến việc ổn định đội ngũ phải đi cùng tổ chức lại hoạt động chuyên môn. Theo thầy Trịnh Đình Thành, Hiệu trưởng nhà trường, những công việc được ưu tiên ngay sau sắp xếp là kiện toàn các tổ chuyên môn, xây dựng kế hoạch giáo dục thống nhất và phân công giáo viên theo năng lực, nhu cầu tại từng phân hiệu.

Trước đây, các cơ sở xây dựng, thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi từng trường. Khi cùng một đầu mối quản lý, các môn học được xây dựng chung về kế hoạch, yêu cầu chuyên môn và tiến độ. Đây là cơ sở để đội ngũ phối hợp trong giảng dạy, đồng thời tạo điều kiện trao đổi những khó khăn phát sinh ở từng nơi.

“Điều chúng tôi quan tâm là dù học sinh học ở trường chính hay phân hiệu thì chương trình, yêu cầu chuyên môn và chất lượng dạy học đều phải được triển khai thống nhất”, thầy Thành chia sẻ.

Chất lượng dạy học được triển khai đồng nhất giữa các phân hiệu.

Để kết nối đội ngũ, nhà trường tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên phân hiệu ít nhất 2 tuần/lần, kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Việc duy trì trao đổi định kỳ tạo thêm điều kiện để giáo viên cùng nắm yêu cầu công việc, chia sẻ cách tổ chức dạy học trong một trường có nhiều cơ sở.

Sự phối hợp ấy còn thể hiện trong thời khóa biểu dành cho 24 giáo viên dạy liên phân hiệu. Bố trí giáo viên không chỉ căn cứ số tiết và nhu cầu môn học mà còn phải tính đến quãng đường di chuyển, thời gian lên lớp. Một thời khóa biểu linh hoạt giúp nhà trường điều phối đội ngũ, hạn chế xáo trộn hoạt động học tập.

Với giáo viên, dạy liên phân hiệu đồng nghĩa với việc thường xuyên di chuyển và phối hợp công việc ở những địa điểm khác nhau. Vì vậy, phân công phù hợp và kết nối chuyên môn là những điều kiện cần thiết để thầy cô duy trì nền nếp giảng dạy, dành thời gian cho việc chuẩn bị bài và hỗ trợ học sinh.

Nỗ lực tổ chức lại hoạt động được đặt trên nền tảng giáo dục đã có của địa phương. Năm học 2025–2026, học sinh THCS trên địa bàn Tân Lạc đạt 38 giải học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, gồm 2 giải Nhì, 15 giải Ba và 21 giải Khuyến khích. Đây là kết quả trước sắp xếp, đặt ra yêu cầu tiếp tục duy trì chất lượng khi chuyển sang mô hình mới.

Tuy nhiên, kế hoạch và tiến độ chung mới là nền tảng tổ chức. Để hướng tới chất lượng đồng đều, việc kết nối chuyên môn còn cần đi cùng giải quyết những khác biệt về điều kiện dạy học giữa trường chính, phân hiệu và các điểm trường.

Điều phối để bảo đảm việc học

Khó khăn về phòng học tại phân hiệu Thanh Hối là một tình huống cụ thể trong quá trình vận hành Trường THCS Tân Lạc. Những ngày đầu năm học 2026–2027, phân hiệu có 12 lớp nhưng khi công trình chưa hoàn thành, mới bố trí được sáu phòng học.

Trước thực tế đó, nhà trường xây dựng phương án chuyển sáu lớp thuộc khối 7 và khối 8 sang phân hiệu Tử Nê học tạm trong khoảng một năm. Việc bố trí địa điểm học được thực hiện cùng với rà soát phòng học, bàn ghế, thiết bị tối thiểu và thời khóa biểu, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến quá trình học tập.

Phương án này giúp giải quyết nhu cầu phòng học trước mắt, nhưng cũng làm thay đổi việc đi lại, sinh hoạt của một bộ phận học sinh. Bởi vậy, tổ chức dạy học trong mô hình nhiều phân hiệu còn đòi hỏi sự phối hợp với gia đình, để những điều chỉnh tại trường có thể được thực hiện ổn định.

Kết nối các phân hiệu giúp nâng chất lượng dạy và học tại xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ.

Chị Bùi Thị Tình, phụ huynh có con học tại phân hiệu Thanh Hối, cho biết gia đình từng lo lắng khi con phải chuyển sang Tử Nê vì quãng đường xa hơn, việc đưa đón phải sắp xếp lại. Sau những ngày đầu, lớp học, thời khóa biểu và các điều kiện học tập tương đối ổn định giúp phụ huynh yên tâm hơn.

“Chúng tôi mong công trình tại Thanh Hối sớm hoàn thành để các con được trở lại học ở điểm trường cũ, thuận tiện hơn cho việc đi lại và sinh hoạt của gia đình”, chị Tình chia sẻ.

Cùng với bố trí học tạm, nhà trường phân công trách nhiệm bảo đảm an toàn tại khu vực thi công. Các phó hiệu trưởng phụ trách địa bàn được yêu cầu phối hợp với đơn vị xây dựng thực hiện rào chắn, đặt cảnh báo; đồng thời tăng cường vệ sinh trường học, nước sạch và y tế học đường.

Những phần việc này cho thấy điều hành một trường nhiều cơ sở phải gắn nhiệm vụ chuyên môn với điều kiện học tập cụ thể. Kế hoạch dạy học cần có giáo viên thực hiện, phòng học đáp ứng yêu cầu và sự phối hợp để xử lý những vướng mắc tại từng địa điểm.

Theo ông Lê Hải Thắng, Trưởng phòng Văn hóa, Xã hội xã Tân Lạc, địa phương sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu, đề xuất nguồn lực sửa chữa phòng học xuống cấp, đẩy nhanh tiến độ công trình và bổ sung thiết bị cho các nhà trường. Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất là yêu cầu quan trọng để thu hẹp chênh lệch điều kiện dạy học giữa các điểm trường sau sắp xếp.

Từ kế hoạch chuyên môn chung đến điều phối giáo viên và bố trí lớp học tạm, mỗi giải pháp đều hướng tới duy trì việc học trong điều kiện mới. Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương cần được tiếp nối để những khó khăn về tổ chức, cơ sở vật chất được tháo gỡ, tạo điều kiện cho học sinh ở từng phân hiệu học tập an toàn và được hỗ trợ phù hợp.